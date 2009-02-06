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۱۸ بهمن ۱۳۸۷، ۲۰:۳۶

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-11

لاریجانی فردا با ایرانیان مقیم آلمان دیدار می کند

لاریجانی فردا با ایرانیان مقیم آلمان دیدار می کند

رئیس مجلس شورای اسلامی که در آلمان به سرمی برد فردا شب با ایرانیان مقیم این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان، علی لاریجانی که برای شرکت در اجلاس دو روزه امنیتی در مونیخ به آلمان سفر کرده است ، فردا ساعت 20 به وقت محلی با تعدادی از ایرانیان مقیم آلمان در شهر مونیخ دیدار و گفتگو خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به دعوت همتای اسپانیایی خود از مونیخ عازم مادرید می شود و در مدت اقامت دو روزه خود در این شهر علاوه بر"خوزه بونو" رئیس کنگره اسپانیا  با "خوزه لوئیس رودریگز زاپاته رو" نخست وزیر و" میگل آنخل موراتینوس" وزیر خارجه اسپانیا دیدار و گفتگو خواهد داشت. لاریجانی و هیئت همراه همچنین از پارلمان اسپانیا نیز بازدید  می کنند.

کد مطلب 830105

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