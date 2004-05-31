رصد پديده گذر زهره از مقابل خورشيد با چشم غير مسلح خطرناك است

دكتر منصور وصالي سرپرست شاخه آماتوري انجمن نجوم ايران در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت: سياره زهره در مدار خود ، كه به خورشيد نزديك تر است، حركت مي كند و حدود ساعت 10 روز سه شنبه هفته آينده از ديد ناظر روي زمين از مقابل خورشيد رد مي شود. اين پديده به صورت قرص تيره رنگي كه از كنار خورشيد عبور مي كند ديده مي شود و 6 ساعت به طول

مي انجامد.

سرپرست شاخه آماتوري انجمن نجوم ايران تصريح كرد: براي ديدن اين پديده حتما بايد از دوربين و فيلترهاي استاندارد استفاده كرد زيرا خطر آسيب جدي به چشم وجود دارد. اين پديده به طور كامل از طريق تلسكوپ هاي مجهز قابل رويت خواهد بود. دكتر منصور وصالي در پايان افزود: قرص تيره رنگي كه از مقابل خورشيد عبور مي كند با لكه هاي تيره رنگي كه در سطح خورشيد وجود دارند ، متمايز است.