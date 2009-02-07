گلستان صاحب دو مجتمع جدید فرهنگی هنری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان صبح شنبه در آئین افتتاح این طرحها افزود: این طرحها از جمله مصوبات دور اول سفر رییس جمهوری به استان است که در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان به بهره برداری رسیده است.

وی اظهار داشت: این مجتمع ها شامل فضای اداری، فرهنگی هنری و سالن آمفی تئاتر بوده که با بهره داری آن بخشی از نیازمندیهای این بخش در این شهرستانها رفع شده است.

وی اظهار داشت: برای راه اندازی مجتمع فرهنگی و هنری فاضل آباد با زیربنای یکهزار و 996 مترمربع و ظرفیت سالن نمایش 330 نفر بیش از 12 میلیارد ریال هزنیه شده است.

به گفته منتظری، ساخت مجتمع فرهنگی و هنری در چند شهرستان استان نیز در دست اقدام بوده که بزودی به بهره برداری می رسند.

در این آئین شماری از مسئولان استان و شهرستان و فرمانداران منطقه شرکت داشتند.