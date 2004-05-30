درگيريها همچنان در شهر نجف براي سومين روز متوالي ادامه دارد

براساس آخرين اخباردريافتي از عراق ، براي سومين روز متوالي همچنان درگيريها ميان نيروهاي اشغالگر آمريكايي و هواداران مقتدي صدر موسوم به جيش المهدي در شهر نجف ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويترز، باوجود آتش بس اعلام شده ميان مقتدي صدرروحاني شيعه عراق و نيروهاي ائتلاف امروزمبارزان عراقي با نيروهاي اشغالگر آمريكايي در شهر نجف آغاز شد.



مبارزان مستقردرمنطقه الجبانه قديمه دراين شهربه مبادله آتش با تانكهاي نيروهاي آمريكايي پرداختند. اين تانكها درحال گشت زني در جاده هاي مجاور دراين منطقه بودند .



شاهدان عيني از شنيده شدن صداي چند انفجارو نيزمبادله آتش سنگين درمنطقه الجبانه قديمه خبردادند اما از تلفات انساني وخسارتهاي احتمالي آن خبري منتشرنشده است .



ازروزپنجشنبه كه مقتدي صدر روحاني جوان عراقي آتش بس را تحت فشارهاي مراجع شيعه عراق پذيرفت، چندين درگيري ميان طرفداران وي و نيروهاي آمريكايي درمنطقه نجف صورت گرفت.













