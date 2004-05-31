با دنياي هري پاتر كاملا بيگانه بودم

دنيل رادكليف وراپرت گريفيث درنمايي ازفيلم هري پاتر

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي " آلفونسوكوران "، كارگردان مكزيكي فيلم " هري پاتروزنداني آزكابان " با اعلام خبرفوق گفت :" كتابها را نخوانده بودم وقسمت اول ودوم فيلم هري پاتررا نيزنديده بودم . زمانيكه تهيه كننده ها فيلمنامه رابرايم ارسال كردند نظرم تغييركرد.درابتدا تصميم گرفتم 20 صفحه ازكتاب را بخوانم وبه تهيه كننده ها بگويم كه اين فيلمنامه به درد من نمي خورد اما به محض اينكه مطالعه را آغازكردم ديگرنتوانستم فيلمنامه را برروي زمين بگذارم وموافقتم را براي ساخت اين اثراعلام كردم."

با اين وجود آشنايي با دنياي هري پاترتنها اقدام ضروري " كوران " نبود اوعلاوه براين موظف بود كه با جديدترين تكنولوژيهاي مربوط به جلوه هاي ويژه آشنا شود.

وي دراين مورد مي گويد:" توليد فيلم فرايند تكنيكي را طي مي كرد واين درشرايطي است كه من فرد تكنيكي نيستم. مشاهده اينكه همه چيز به خوبي پيش مي رود مسرت بخش است با اين وجود گهگاه شرايطي بوجود مي آمد كه كاملا خسته ونااميد مي شدم."

" آلفونسو كوران " پس از" كريس كلمبوس "، دومين كارگرداني است كه براي ساخت فيلم هري پاتر پشت دوربين قرارگرفته است.

فيلم " هري پاتروزنداني آزكابان " درروز 4 ژ وئن (15 خرداد) به صورت بين المللي به نمايش درمي آيد.