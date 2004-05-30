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۱۰ خرداد ۱۳۸۳، ۱۸:۲۴

پزشك تيم هاي ملي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" :

بهتر است نيكبخت مقابل اردن بازي نكند

پزشك تيم هاي ملي فوتبال كشورمان از نامشخص بودن حضور عليرضا نيكبخت واحدي در ديدار روز 20 خرداد مقابل تيم ملي اردن خبر داد .

به گزارش خبرنگار"مهر" دكتر پرهان خانلري در حاشيه تمرينات عصر امروز تيم ملي با بيان اين مطلب افزود : با عكسي كه از MRI  پاي آسيب ديده نيكبخت ديدم او بايد حداقل يك هفته فيزيوتراپي و تمرينات اختصاصي انجام دهد و كمتر به پايش فشار بياورد .
وي  درمورد احتمال حضور نيكبخت در ديدار مقابل اردن تاكيد كرد : به نظر من براي اينكه نيكبخت هر چه سريعتر سلامتي اش را بدست آورد بهتر است در اين ديدار استراحت كند . البته درباره حضور نيكبخت در اين ديدارهمه چيز به نظر سرمربي تيم ملي بستگي دارد ولي قصد دارم در جلسه اي وضعيت مصدوميت او را تشريح كنم  تا وي در اين باره تصميم گيري كند .
گفتني است نيكبخت در تمرين عصر امروز زير نظر دكتر ساعدي فر پزشك تيم ملي تمرينات اختصاصي را انجام داد .

کد مطلب 83024

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