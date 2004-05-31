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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۲۰

مجله روانپزشكي بريتانيا اعلام كرد:

شهرنشيني خطر ابتلا به بيماري هاي رواني را افزايش مي دهد

نتايج پژوهش صورت گرفته بر روي سوئدي هاي بين 25 تا 64 سال حاكي است كه شهرنشيني احتمال ابتلاء افراد به بيماريهاي رواني و افسردگي را افزايش مي دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر اين تحقيق با هدف تعيين ميزان ارتباط زندگي شهرنشيني با بيماريهاي رواني مانند سايكوز و افسردگي با لحاظ متغير هاي ديگري چون سن، وضعيت تاهل، تحصيلات و شرايط مهاجرت بر روي تمام سوئدي هاي 25 تا 64 سالي صورت گرفت كه اولين تجربه بستري شدن در بيمارستان هاي روانپزشكي را داشتند.

 نتايج اين تحقيق حاكي است: معيارهاي بهداشت رواني در بين روستاييان و شهرنشينان فرق مي كند و افرادي كه در مناطق پرجمعيت زندگي مي كنند بين 68 تا 77 درصد بيشتر از ديگران در معرض خطر ابتلاء به سايكوز قرار دارند و همچنين اين افراد بين 12 تا 20 درصد نيز بيشتر در معرض بيماري افسردگي قرارمي گيرند.

 بنابر اين تحقيق احتمال ابتلاء به اين بيماريها در بين شهرنشينان مردو زن يكسان است.

کد مطلب 83029

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