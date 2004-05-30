انگليس برنامه مبارزه با گروههاي اسلامي را تدوين كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه انگليسي ساندي تايمز، دراين طرح كه مبارزه نام دارد همچنين بررسي عملكرد امامان جماعت خارجي تندرو و موانعي كه موجب امتناع از پذيرفتن زندگي و راه رسم انگليسي مي شود پيش بيني شده است .

در اين روز نامه همچنين آمده است : توني بلر نخست وزير انگليس براي تدوين اين استراتژي بسياري از وزراي برجسته و كارمندان عالي رتبه غير نظامي دولتي را به خدمت گرفته است .

بر اساس اين گزارش : برنامه مزبور شامل قوانين جديدي است كه ماه آينده فاش خواهد شد و موجب منع اقامت وعاظ تند رو در انگليس خواهد گرديد مگر آنكه اين افراد بتوانند انگليسي را به خوبي صحبت كنند و در امتحانات منظم شهري قبول شوند .

مداركي كه در رابطه با اين برنامه بدست آمده نشان مي دهد در اين برنامه كمكهاي مالي دولت به امامان جماعت انگليس نيز در نظرگرفته شده است .

اين روز نامه به نقل از يكي از مداركي كه در رابطه با اين برنامه بدست آمده مي گويد : نمايندگان مسلمان بايد براي كار سختترجهت بهبود روابطشان و انعكاس آن با جوامع ديگر مورد باز خواست قرار گيرند و بايد به طور صريح تر تروريسم را محكوم و از ارزشهاي دموكراتيك جانبداري كنند .

توني بلر نخست وزير انگليس نيز در اين باره گفته است : اين برنامه بخشي از يك اقدام براي گفتگوهاي بيشتر با جوامع مسلمان است .



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