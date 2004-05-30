تظاهرات هزاران دانشجوي كره اي در مخالفت با ادامه اشغال عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه شركت كنندگان در اين تظاهرات كه در مركز سئول انجام شد از دولت كره جنوبي خواستند از تصميم خود براي اعزام سرباز به عراق منصرف شود .

در اين راهپيمايي كه 3000 دانشجو نيز حضور داشتند راهپيمايان با دادن شعارهايي چون " به عراق سرباز نفرستيد " مخالفت خود را با اعزام سربازان كره اي به عراق ابراز كردند .

كره جنوبي قصد دارد 3600 سرباز را در شهر اربيل واقع در منطقه خود مختار كردستان براي فعاليتهاي كمك رساني و بازسازي مستقر كند .

گفتني است قرار بود اين سربازان در ماه فوريه به عراق اعزام شوند اما افزايش ناآرامي ها در اين كشور موجب به تعويق انداختن اين امر شد .

از سوي ديگر درشهر پيونگ تائيك در 70 كيلومتري جنوب سئول نيز صدها تن از مردمي در برابر يك پايگاه نظامي آمريكايي دست به تظاهرات زدند .

تظاهركنندگان خواستار خروج هرچه سريعتر نيروهاي آمريكايي از اين كشور و برچيده شدن پايگاههاي نظامي آمريكا در كره جنوبي شدند .