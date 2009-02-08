انقلاب اسلامی؛ عامل بیداری مسلمانان و حرکت جنبشهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نتیجه انقلاب ایران نیروهای مبارز و آزادیخواه به این نتیجه رسیدند که برای مبارزه با استکبار نیازی به سایر مکاتب ندارند و می توانند با توسل به اسلام استکبار را شکست دهند. "شیخ عبدالله کتمتو" امام جماعت مسجد "الوسیم" اردوگاه فلسطینی نشین "یرموک" دمشق در این رابطه می گوید: امام خمینی (ره) احیا کننده مقاومت در عصر حاضر بوده است.

تاثیرات انقلاب اسلامی بر دنیای اسلام و حتی جوامع غیر مسلمان همیشه مطرح بوده است که این گزارش به تاثیر انقلاب بر جنبش های اسلامی منطقه می پردازد.

اخوان المسلمین: اخوان المسلمین نخستین جنبش اسلامی بود که به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 واکنش نشان داد. این گروه با انتشار بیانیه ای در سال 1979 ضمن ستایش از انقلاب اسلامی ایران، آن را الگویی برای مبارزات اسلامی خود دانست.

جنبش اخوان‌المسلمین به ویژه در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی این انقلاب را در چارچوب مبارزه جهانی میان اسلام و کفر قلمداد کرده و با صدور بیانیه‌های متعدد حمایت خود را از انقلاب اسلامی اعلام کرد.

اخوان المسلمین در سال 1979 (1357) آشکارا انقلاب اسلامی ایران را مورد تأیید قرار داد و از پناه دادن شاه مخلوع ایران توسط مصر انتقاد کرد.

جنبش‌های اسلامی مصر همچنین از این که انقلاب ایران خواهان عقب نشینی اسرائیل از تمامی خاک فلسطین اشغالی، یعنی اراضی اشغالی 1948 و 1967 شده بود، استقبال کردند و این موضع را با موضع غالب کشورهای عرب آن زمان که به عقب نشینی اسرائیل از اراضی اشغالی 1967 و اعطای حق تعیین سرنوشت به ملت فلسطین اکتفا می‌ورزیدند ، مقایسه کردند.

الجهاد: الجهاد یکی از جنبش‌های پرطرفدار در مصر است که در سال 1981 توسط یکی از اعضای خود به نام "خالد اسلامبولی" "انور سادات" رئیس جمهور وقت مصر را ترور کرد.

برخی معتقدند که در میان گروه های مصری، انقلاب اسلامی بیشترین تأثیر را بر جنبش الجهاد داشته است.

مبارزان الجهاد چگونگی پیروزی انقلاب ایران را به خوبی بررسی کرده و آثار مبارزان ایرانی را مطالعه کردند به طوری که در زمان دستگیری نیروهای آنان، یادداشت‌هایی از کتاب "حکومت اسلامی" امام خمینی (ره) و خلاصه دست نویسی درباره انقلاب ایران و کتاب‌های دکتر شریعتی توسط نیروهای امنیتی مصر از آنان ضبط شد.

سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف): روزنامه البیان چاپ امارات در این رابطه می نویسد: "یاسر عرفات" بعد از ظهر روز سی و یکم ژانویه سال 1979 (12 بهمن 1357) روی بالکن منزل مسکونیش ایستاده و به خاطر شادمانی از حادثه ای که اقصی نقاط جهان اسلام را تحت الشعاع قرار داده بود، چند گلوله پی در پی از کلت کمری اش شلیک کرد.

در آن روز امام خمینی(ره) بعد از 14 سال تبعید وارد تهران شده بود. این اقدام عرفات در واقع اولین نشانه تاثیر انقلاب مردمی ایران در خارج از کشور بود.

دو عامل اصلی باعث شده بود که عرفات پیروزی انقلاب ایران را جشن بگیرد که عبارتند از : 1 – فرو پاشی نظام شاهنشاهی که بزرگترین و پرخطرترین هم پیمان اسرائیل در خاور میانه بود. 2 – ظهور یک نظام انقلابی جدید در منطقه که همواره شعار نابودی اسرائیل و آزادی قدس را سر می داد.

اگر فرض کنیم که تاریخ بعد از انقلاب یک فرصت بی نظیری را به سازمان آزادی بخش فلسطین اعطا کرد تا با جذب حامی و پشتیبان انقلابی خود، با تمام قدرت در مقابل صهیونیست ها بایستد و مبارزات خود را مستحکم تر کند، باید فراموش نکنیم که همین تاریخ به ما می گوید: عرفات نه تنها از این فرصت استثنائی به نحو احسن استفاده نکرد بلکه حتی بعد از گذشت مدتی بطور کلی آن فرصت را هدر داد.

جنبش های جهاد اسلامی و حماس: به دنبال تاثیر انقلاب ایران، جنبش های مبارز اسلامی در سرزمین های اشغالی در دهه ۸۰ فعال شدند و دو جنبش جهاد اسلامی و حماس که از اخوان المسلمین نشات گرفتند در این دهه به وجود آمدند. جنبش جهاد اسلامی تحت رهبری "فتحی شقاقی" تشکیل شد که از ابتدا فلسطین منهای اسلام و اسلام منهای فلسطین را رد کرد.

در تاثیر پذیری نیروهای مبارز فلسطینی از انقلاب اسلامی ایران می توان به نامه "حاییم هرزوگ" رئیس اسبق رژیم صهیونیستی به یهودیان آمریکایی معترض به سیاستهای اسرائیل در برخورد با فلسطینیها، اشاره کرد که نوشته بود: تظاهرکنندگان فلسطینی مناطق اشغالی از طرفداران تفکر امام خمینی(ره) می باشند و هیچ ارتباطی با (ساف) ندارند. این جوانان می خواهند خیابان های اسرائیل را به خیابان های تهران و بیروت تبدیل کنند. اگر تظاهرات فلسطینی ها با همان تفکرات قبلی بود، خطری در برنداشت و علت شدت عمل رژیم اسرائیل در مقابل آنها این است که قیام، تغییر ایدئولوژی داده و الهام بخش آن اسلام است.

حزب الله لبنان: در میان جنبش هاس اسلامی، حزب الله بیش از هر گروه سیاسی اسلامی دیگر، تحت تاثیر انقلاب اسلامی قرار دارد. علاوه بر زمینه های مشترک موجود بین ایران و لبنان، انگیزه های دیگری موجب چنین تاثیری شده است.

حزب الله تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران و بر پایه اصل جهاد همواره آماده پاسخگویی به حمله احتمالی دشمن صهیونیستی است، و در این باره، اعضای حزب الله لبنان براساس شعار اسلامی امام خمینی(ره) یعنی اسرائیل غده سرطانی است و باید از بین برود، قسم یاد کرده اند که جنگ با اسرائیل را تا آخرین لحظه ادامه دهند.

در بعد فرهنگی حزب الله تحت تاثیر شعارهای انقلاب اسلامی بوده است و سمبل های انقلاب اسلامی را سمبل خود می داند. پیروزی حزب الله پس از چند دهه از فعالیتش علیه اسرائیل در مقایسه با فعالیت 40 و 50 ساله ساف، بیانگر سودمندی استفاده از شعارهای اسلامی و جهاد مقدس علیه اشغالگران و عدم اتکاء به کشورهای دیگر در مبارزه ضد اسرائیلی است.

به طور کل می توان گفت که علت موفقیت حزب الله در مقایسه با دیگر جنبش های اسلامی در 2 چیز نهفته است: 1- حزب الله به مبارزه صبغه اسلامی داد، شعارهای اسلامی برگزید، جهاد علیه اشغالگران را اعلام کرد. 2- بدون اتکا به کشورهای دیگر، مبارزه خود را اداره کرد و آن را به انجام رسانید که هر یک از این دو علت موفقیت، برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

از دیگر جنبش های اسلامی جهان اعم از شیعه و سنی جهان که از انقلاب اسلامی ایران تاثیر پذیرفته اند، می توان به این گروه ها اشاره کرد: جنبش "امل" لبنان، جنبش توحید اسلامی لبنان، "مجلس اعلای اسلامی" عراق و حزب اسلامگرای "رفاه" ترکیه.