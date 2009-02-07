درک لایه های درونی انقلاب مسئولیت ما را بیشتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو امروز در مراسم افتتاح سه مدرسه آموزش و پرورش ناحیه سه کرج اظهار داشت: انقلاب اسلامی، لایه های زیادی دارد و باید همه جوانب آن شناخته و درک شود تا نگهداری از دستاوردهای آن به نحو مطلوبتری انجام شود.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را در شرایطی سخت به ما سپرده و آرزویش این بود که ارزشهای این انقلاب حفظ شود که این امر نیز مسئولیت ما را بیشتر می کند.

این مسئول بیان داشت: لازم است به آرمانهای امام راحل و شهدا پای بند باشیم و به این آرمانها عمل کنیم، نه این که فقط در حرف از آنها یاد کنیم.

انقلاب اسلامی با زمزمه " الله اکبر" پیروز شد

نماینده کرج، اشتهارد و آسارا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: انقلاب اسلامی با " الله اکبر" پیروز شد و این واژه در انقلاب نقش بسیار مهمی داشته است.

آجرلو ادامه داد: واژه الله اکبر در روزهای انقلاب بسیار شنیده می شد و در حال حاضر نیز در بسیاری از مواردی که موفقیتی در کشور حاصل می شود باز هم این واژه را می شنویم.

وی با اشاره به مدرسه سازی بیان داشت: مدرسه سازی و همه مواردی که در جهت رشد کشور و تعالی صورت می گیرد، بخشی از همان " الله اکبر" گفتنهای ما است و به همین دلیل همواره باید نسبت به انجام اقدامات مثبت حساسیت ویژه ای داشته باشیم.

جهاد از تفاوتهای انقلاب اسلامی با دیگر انقلابها است

این مسئول در آخرین بخش سخنان خود گفت: جهاد و امر به معروف و نهی از منکر صحیح از تفاوتهای انقلاب اسلامی با دیگر انقلابها است و لازم است این تفاوتها را به خوبی درک کنیم.

آجرلو ادامه داد: همچنین لازم است اصول مترقی اسلام را برای جهانیان تبیین و تشریح کنیم تا همه جهان به حقانیت این دین ایمان آورند.

این نماینده مجلس در خصوص زنان نیز بیان داشت: امام خمینی (ره) با بهره گیری از رهنمودهای اسلام باعث شد زنان ایران هویت از دست رفته خود را بازیابند و از نقش بی هویت خود به عنوان ابزار تبلیغات بودن فاصله بگیرند.

وی افزود: نباید پست و مقام وسیله ای برای ثروت اندوزی باشد، بلکه باید از پست و مقام به بهترین نحو در جهت خدمت به مردم استفاده کنیم.

آجرلو در خصوص اصطلاح "مناطق محروم" نیز گفت: هر منطقه ای که از نظر فکری محروم نباشد، اصطلاح منطقه محروم در مورد آن صدق نمی کند، زیرا مهمترین امر، فکر و تفکر است و مسائل دیگر در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.

نماینده کرج، اشتهارد و آسارا به اشاره به محمدشهر کرج خاطرنشان کرد: محمدشهر، امام جمعه خوب و نیز فرهیختگان و ... زیادی دارد و نباید عنوان "منطقه محروم" در مورد آن به کار گرفته شود.