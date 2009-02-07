بهره برداری از 70 پروژه عمرانی در فردوس بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرماندار شهرستان فردوس ظهر امروز در مراسم افتتاح آموزشگاه آیت الله فردوسی پور این شهرستان اظهار داشت: جهت اجرای پروژه های مذکور حدود هفت میلیارد تومان هزینه شده است.

عباس اقبال زیربنایی این مدرسه را یک هزار مترمربع عنوان کرد و افزود: جهت اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است.

وی به افتتاح 30 پروژه عمرانی دیگر در سطح شهرستان تا پایان دهه فجر اشاره کرد و اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها برای 500 نفر اشتغال مستقیم و برای یک هزار و 500 نفر شغل غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.

فرماندار شهرستان فردوس اجرای برنامه های فرهنگی، برگزاری یادوراه شهدای انقلاب، برپایی نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله و اعزام مبلغ به روستاها را از دیگر برنامه های ستاد دهه فجر در این شهرستان برشمرد.

در ادامه این مراسم اولین موسسه قرآنی استان خراسان جنوبی با مجوز رسمی از سازمان تبلیغات اسلامی کل کشور در شهرستان فردوس به بهره برداری رسید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی فردوس در این مراسم گفت: در این مرکز تمام فعالیتهای قرآنی اعم از برگزاری کلاس های آموزشی جهت استفاده همه اقشار جامعه، تربیت مدرسین قرآن، اجرای همایش ها، جشنواره های قرآنی و برگزاری دوره های آموزشی ادارات و همچنین تولید و توزیع کتب و لوح های فشرده ی قرآنی انجام خواهد شد.

حجت الاسلام مهدی فاخر عنوان کرد: گستره فعالیت مرکز در سطح کشوری و بین المللی و اعتبار اولیه آن 30 میلیون ریال با اشتغالزایی سه نفر بوده است.