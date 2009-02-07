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۱۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۹:۱۵

صدور مجوز چاپخانه در مازندران از سر گرفته می‌شود

ساری - خبرگزاری مهر : مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از رفع توقف صدور مجوز چاپخانه از اسفند ماه سال‌ جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌اسماعیل امامزاده بعد از ظهر امروز در نشست صمیمی با اصحاب هنر، قلم و رسانه‌های غرب مازندران افزود: از سال 82 صدور مجوز برای راه ‌اندازی چاپخانه ‌ها به علت کثرت این صنعت متوقف شد و تا امروز نیز ادامه دارد.

وی اظهار داشت: از اسفند ماه سال جاری متناسب با نیازسنجی شهرها صدور این مجوز‌ها آغاز می‌ شود و یکی از دلایل رکود صنعت چاپ در استان با وجود تعدد چاپخانه‌ ها نبود فضای رقابتی است.

وی ادامه داد: آورده سرمایه به این صنعت در استان رقم بالایی‌ است و بالاترین سطح وام‌های بنگاه ‌های زودبازده به صنعت چاپ اختصاص یافته است.

وی ایجاد نگاهی جدید به موسیقی را از ضروریات دانست و گفت: باید این هنر را تعالی بخشید و از انحراف آن جلوگیری کرد.

امامزاده درباره حمایت از گروه‌ های نمایشی استان در جشنواره‌ های خارج از استان بیان داشت: هیچ برنامه‌ ای قبل از تصویب قابل اجرا نیست و اجرای برنامه ‌های فرهنگی و هنری باید متناسب با سطح بودجه ارائه شده صورت گیرد، زیرا امکان اختصاص اعتبار بیش از آن وجود ندارد.

وی بیمه هنرمندان و روزنامه‌نگاران را از دیگر برنامه‌های این اداره کل دانست و گفت: صندوق حمایت از هنرمندان و روزنامه‌نگاران جایگاهی اطمینان بخش برای این قشر محسوب می ‌شود.

امامزاده درباره دریافت هدیه ریاست جمهوری به خبرنگاران استان مازندران اضافه کرد: این مسئله از سوی این اداره کل در حال پیگیری است.

کد مطلب 830567

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