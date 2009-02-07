به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل امامزاده بعد از ظهر امروز در نشست صمیمی با اصحاب هنر، قلم و رسانههای غرب مازندران افزود: از سال 82 صدور مجوز برای راه اندازی چاپخانه ها به علت کثرت این صنعت متوقف شد و تا امروز نیز ادامه دارد.
وی اظهار داشت: از اسفند ماه سال جاری متناسب با نیازسنجی شهرها صدور این مجوزها آغاز می شود و یکی از دلایل رکود صنعت چاپ در استان با وجود تعدد چاپخانه ها نبود فضای رقابتی است.
وی ادامه داد: آورده سرمایه به این صنعت در استان رقم بالایی است و بالاترین سطح وامهای بنگاه های زودبازده به صنعت چاپ اختصاص یافته است.
وی ایجاد نگاهی جدید به موسیقی را از ضروریات دانست و گفت: باید این هنر را تعالی بخشید و از انحراف آن جلوگیری کرد.
امامزاده درباره حمایت از گروه های نمایشی استان در جشنواره های خارج از استان بیان داشت: هیچ برنامه ای قبل از تصویب قابل اجرا نیست و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری باید متناسب با سطح بودجه ارائه شده صورت گیرد، زیرا امکان اختصاص اعتبار بیش از آن وجود ندارد.
وی بیمه هنرمندان و روزنامهنگاران را از دیگر برنامههای این اداره کل دانست و گفت: صندوق حمایت از هنرمندان و روزنامهنگاران جایگاهی اطمینان بخش برای این قشر محسوب می شود.
امامزاده درباره دریافت هدیه ریاست جمهوری به خبرنگاران استان مازندران اضافه کرد: این مسئله از سوی این اداره کل در حال پیگیری است.
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