به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌اسماعیل امامزاده بعد از ظهر امروز در نشست صمیمی با اصحاب هنر، قلم و رسانه‌های غرب مازندران افزود: از سال 82 صدور مجوز برای راه ‌اندازی چاپخانه ‌ها به علت کثرت این صنعت متوقف شد و تا امروز نیز ادامه دارد.

وی اظهار داشت: از اسفند ماه سال جاری متناسب با نیازسنجی شهرها صدور این مجوز‌ها آغاز می‌ شود و یکی از دلایل رکود صنعت چاپ در استان با وجود تعدد چاپخانه‌ ها نبود فضای رقابتی است.

وی ادامه داد: آورده سرمایه به این صنعت در استان رقم بالایی‌ است و بالاترین سطح وام‌های بنگاه ‌های زودبازده به صنعت چاپ اختصاص یافته است.

وی ایجاد نگاهی جدید به موسیقی را از ضروریات دانست و گفت: باید این هنر را تعالی بخشید و از انحراف آن جلوگیری کرد.

امامزاده درباره حمایت از گروه‌ های نمایشی استان در جشنواره‌ های خارج از استان بیان داشت: هیچ برنامه‌ ای قبل از تصویب قابل اجرا نیست و اجرای برنامه ‌های فرهنگی و هنری باید متناسب با سطح بودجه ارائه شده صورت گیرد، زیرا امکان اختصاص اعتبار بیش از آن وجود ندارد.

وی بیمه هنرمندان و روزنامه‌نگاران را از دیگر برنامه‌های این اداره کل دانست و گفت: صندوق حمایت از هنرمندان و روزنامه‌نگاران جایگاهی اطمینان بخش برای این قشر محسوب می ‌شود.

امامزاده درباره دریافت هدیه ریاست جمهوری به خبرنگاران استان مازندران اضافه کرد: این مسئله از سوی این اداره کل در حال پیگیری است.