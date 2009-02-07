هدایت آقایی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا سید محمد خاتمی و میرحسین موسوی پس از عدم توافق برای اعلام کاندیداتوری از سوی میرحسین در دهه فجر، درباره این موضوع اختلاف نظر پیدا کرده و هر دو در انتخابات حضور خواهند یافت، چنین توضیح داد : هیچ اختلاف نظری بین خاتمی و میرحسین برای کاندیداتوری وجود ندارد و حتی این دو توافق کرده اند که خاتمی به عنوان کاندیدا و میرحسین به عنوان پشتیبان او در انتخابات ریاست جمهوری دهم حضور یابد.

وی افزود: به هیچ عنوان اختلافی بین خاتمی و میرحسین موسوی وجود ندارد وحتی این دو با یکدیگر تفاهم کرده اند که خاتمی در انتخابات آتی حضور یابد.



آقایی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال دارد پس از پیروزی خاتمی در انتخابات آتی ، میرحسین موسوی معاون اول او باشد، گفت: میرحسین اگر می خواست سمت بگیرد، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم می شد و بنده تصور نمی کنم که وی برای اخذ یک پست وارد میدان شده باشد و لذا اگر خاتمی وارد عرصه انتخابات آتی شود ، میرحسین به کارهای مورد علاقه اش خواهد پرداخت.

این فعال سیاسی در ادامه درپاسخ به این سئوال که به چه علت نشست خبری خاتمی که قرار بود هفته گذشته به منظور اعلام رسمی کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری دهم، برگزار شود، انجام نشد، گفت: برگزاری نشست خبری تنها یک امر تشریفاتی است و خیلی مهم نیست.

آقایی خاطرنشان کرد: اکنون اصلاح طلبان درباره این موضوع که اعلام رسمی حضور خاتمی در انتخابات آتی در یک نشست خبری یا طی یک بیانیه ای اعلام شود، در حال بحث و گفتگو هستند و هنوز در این خصوص به نتیجه نرسیده اند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه بالاخره حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم قطعی است یا خیر، تاکید کرد: ورود خاتمی به عرصه انتخابات از نظر ما قطعی است.