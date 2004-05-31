  1. هنر
  2. سایر
۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۷:۵۵

امروز در تاريخ

خبرگزاري "مهر " : امروز دوشنبه يازدهم خرداد سال 1383هجري شمسي مقارن است با يازدهم ربيع الثاني سال 1425 هجري قمري و برابراست با سي و يكم مي سال 2004 ميلادي .

درگذشت ابوعلي خياط :
درچنين روزي در  سال 220  هجري قمري  ابوعلي خياط  يكي از برترين ستاره شناسان و فيلسوفان اسلامي ديده از جهان فروبست . از او آثار بسياري در حوزه علم نجوم باقيمانمده است كه از ميان آنها مي توان به « المواليد و سيرالاعمال»  اشاره كرد .

تولد ابن خلكان :
درچنين روزي در  سال 608 هجري قمري يكي از برجسته ترين مورخان جهان عرب به دنيا آمد . « ابن خلكان قاضي »
علاوه بر تاريخ در حوزه ادب و شعر نيز صاحب آثار گرانبهايي است . وي پس از طي تحصيلات مقددماتي  در علم فقه و بويژه  فقه شافعي به در جات بالايي دست يافت . وي  رجب سال 618 هجري قمري دار فاني را وداع گفت . پيكر او در  كوه قاسيون مدفون است .

تولد والت ويتمن :
در چنين روزي در سال 1819 ميلادي والت ويتمن شاعر مشهور آمريكايي به دنيا آمد . «بر گهاي علف »   عنوان مهمترين مجموعه شعر اوست . ويتمن را پدر شعر آمريكايي مي دانند . او در آثار خود بر انسان گرايي صرف تاكيد مي كند و از طرفي نيز مبلغ انديشه دموكراسي است . ويتمن در دوره جنگ هاي انفصال آمريكا داوطلبانه به به بيمارستان هاي نظامي رفت و در اين مسير منشا خدمات بسياري شد . او در مجموعه برگ هاي علف از دموكراسي سخن مي گويد  .

تولد ارنست دوده :
در چنين روزي در سال 1837 ميلادي  ارنست دوده نويسنده فرانسوي به دنيا آمد . «وحشت سپيد » عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد هنري سيد ويك :
در چنين روزي در سال 1838 ميلادي  هنري سيد ويك فيلسوف بر جسته انگليسي به دنيا آمد . «همسر در دانشگاه » عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد سن ژان پرس :
در چنين روزي در سال 1887 ميلادي سن ژان پرس شاعر و ديپلمات مشهور فرانسوي ديده به جهان گشود . وي در سال 1960 ميلادي موفق به در يافت جايزه نوبل شد .

تولد جان شريفر :
در چنين روزي در سال 1931 ميلادي شريفر فيزيكدان بر جسته آمريكايي متولد شد . او به دليل كشفيات گسترده اش در حوزه   فيزيك توانست در سال 1972 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كند  .

تولد كلينت ايستوود : 


در  چنين روزي درسال ايستوود يكي از بازيگران و كارگردانان مولف سينماي جهان متولد شد . ايستوود اصلا آمريكايي است و اهل سان فرانسيسكو . هري كثيف عنوان مهمترين فيلمي است كه وي در آن نقش آفريني كرده است . ايستوود در ژانر سينمايي وسترن  خوش در خشيده است .

نخستين قطار الكتريكي :
در چنين روزي در سال 1879 ميلادي نخستين راه آهن الكتريكي در جهان گشايش يافت . اين راه آهن در  نمايشگاه  تجارت برلين آغاز به كار كرد .

ارتباط چين .و شوروي  :
در چنين روزي در سال 1923 ميلادي روابط و مناسبات سياسي ميان دو كشور چين و اتحاد جماهير  شوروي به بالاترين حد خود سيد . در اين ميان اتحاد  جماهير شوروي سابق و چين با يكديگر به  مبادله سفير و كاردار پرداختند .

زلزله در پاكستان :
در چنين روزي در سال 1935 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در كويته پاكستان بيش از پنجاه هزار نفر جان خود را از دست دادند .

استقلال زيمبابوه :
در چنين روزي در سال 1979 ميلادي زميبابوه  استقلال خود را اعلام   كرد .

توافق در باره بلندي هاي جولان :
در چنين روزي در سال 1974 ميلادي  رژيم صهيونيستي با كشور سوريه در خصوص بلندي هاي جولان توافقنامه امشا كرد كه البته هيچگاه بدان پايبند باقي نماند .

گواتمالا و قانون اساسي  :
در چنين روزي در سال 1985 ميلادي داراي قانون اساسي شد .

اتحاد ناميبيا و آفريقاي جنوبي :  
در چنين روزي در سال 1910 ميلادي دو كشور ناميبيا و آفريقاي جنوبي   با يكديگر متحد شدند . اين روز را روز اتحاداسين كشور مي نامند .

روز جهاني بدون دخانيات :


همه ساله چنين روزي به منظور دفع خطرات و مضرات سيگار و دخانيات به عنوان روز جهاني بدون دخانيات نامگذاري شده است .

کد مطلب 83063

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها