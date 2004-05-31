امروز در تاريخ

درچنين روزي در سال 220 هجري قمري ابوعلي خياط يكي از برترين ستاره شناسان و فيلسوفان اسلامي ديده از جهان فروبست . از او آثار بسياري در حوزه علم نجوم باقيمانمده است كه از ميان آنها مي توان به « المواليد و سيرالاعمال» اشاره كرد .
تولد ابن خلكان :
درچنين روزي در سال 608 هجري قمري يكي از برجسته ترين مورخان جهان عرب به دنيا آمد . « ابن خلكان قاضي »
علاوه بر تاريخ در حوزه ادب و شعر نيز صاحب آثار گرانبهايي است . وي پس از طي تحصيلات مقددماتي در علم فقه و بويژه فقه شافعي به در جات بالايي دست يافت . وي رجب سال 618 هجري قمري دار فاني را وداع گفت . پيكر او در كوه قاسيون مدفون است .
تولد والت ويتمن :
در چنين روزي در سال 1819 ميلادي والت ويتمن شاعر مشهور آمريكايي به دنيا آمد . «بر گهاي علف » عنوان مهمترين مجموعه شعر اوست . ويتمن را پدر شعر آمريكايي مي دانند . او در آثار خود بر انسان گرايي صرف تاكيد مي كند و از طرفي نيز مبلغ انديشه دموكراسي است . ويتمن در دوره جنگ هاي انفصال آمريكا داوطلبانه به به بيمارستان هاي نظامي رفت و در اين مسير منشا خدمات بسياري شد . او در مجموعه برگ هاي علف از دموكراسي سخن مي گويد .
تولد ارنست دوده :
در چنين روزي در سال 1837 ميلادي ارنست دوده نويسنده فرانسوي به دنيا آمد . «وحشت سپيد » عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد هنري سيد ويك :
در چنين روزي در سال 1838 ميلادي هنري سيد ويك فيلسوف بر جسته انگليسي به دنيا آمد . «همسر در دانشگاه » عنوان مهمترين اثر اوست .
تولد سن ژان پرس :
در چنين روزي در سال 1887 ميلادي سن ژان پرس شاعر و ديپلمات مشهور فرانسوي ديده به جهان گشود . وي در سال 1960 ميلادي موفق به در يافت جايزه نوبل شد .
تولد جان شريفر :
در چنين روزي در سال 1931 ميلادي شريفر فيزيكدان بر جسته آمريكايي متولد شد . او به دليل كشفيات گسترده اش در حوزه فيزيك توانست در سال 1972 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كند .
تولد كلينت ايستوود :
در چنين روزي درسال ايستوود يكي از بازيگران و كارگردانان مولف سينماي جهان متولد شد . ايستوود اصلا آمريكايي است و اهل سان فرانسيسكو . هري كثيف عنوان مهمترين فيلمي است كه وي در آن نقش آفريني كرده است . ايستوود در ژانر سينمايي وسترن خوش در خشيده است .
نخستين قطار الكتريكي :
در چنين روزي در سال 1879 ميلادي نخستين راه آهن الكتريكي در جهان گشايش يافت . اين راه آهن در نمايشگاه تجارت برلين آغاز به كار كرد .
ارتباط چين .و شوروي :
در چنين روزي در سال 1923 ميلادي روابط و مناسبات سياسي ميان دو كشور چين و اتحاد جماهير شوروي به بالاترين حد خود سيد . در اين ميان اتحاد جماهير شوروي سابق و چين با يكديگر به مبادله سفير و كاردار پرداختند .
زلزله در پاكستان :
در چنين روزي در سال 1935 ميلادي بر اثر يك زلزله مهيب در كويته پاكستان بيش از پنجاه هزار نفر جان خود را از دست دادند .
استقلال زيمبابوه :
در چنين روزي در سال 1979 ميلادي زميبابوه استقلال خود را اعلام كرد .
توافق در باره بلندي هاي جولان :
در چنين روزي در سال 1974 ميلادي رژيم صهيونيستي با كشور سوريه در خصوص بلندي هاي جولان توافقنامه امشا كرد كه البته هيچگاه بدان پايبند باقي نماند .
گواتمالا و قانون اساسي :
در چنين روزي در سال 1985 ميلادي داراي قانون اساسي شد .
اتحاد ناميبيا و آفريقاي جنوبي :
در چنين روزي در سال 1910 ميلادي دو كشور ناميبيا و آفريقاي جنوبي با يكديگر متحد شدند . اين روز را روز اتحاداسين كشور مي نامند .
روز جهاني بدون دخانيات :
همه ساله چنين روزي به منظور دفع خطرات و مضرات سيگار و دخانيات به عنوان روز جهاني بدون دخانيات نامگذاري شده است .
نظر شما