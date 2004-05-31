مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

آصفي : سخنان خاتي به معناي خروج از NPT نيست

وام 359 ميليون دلاري بانك جهاني به ايران

غفلت ايران ، قطر را بر بازار گاز آسيا مسلط مي كند



آفرينش:

آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون آموزشكده هاي فني و حرفه اي

پايان گروگانگيري خونين القاعده در شهر "خبر" عربستان

شوراي نگهبان لايحه تقسيم استان خراسان را تاييد كرد



انتخاب:

مصيبت هاي پس از زلزله

سيد حسن خميني ، امام مظهر عزت ملت بود

سرانجام خراسان تقسيم شد



اعتماد:

رفتار شناسي نومحافظه كاران آمريكا در برابر همتايان ايراني، چانه زني به جاي دشمني

آيت الله يوسف صانعي : در امور مردم ، مردم بايد نظر دهند

سخنگوي وزارت امور خارجه : ايران از معاهده NPT خارج نمي شود



ابرار:

يك نماينده : شوراي نگهبان طرح تقسيم خراسان را تاييد كرد

منتخب نيا: رييس جمهوري آينده بايد از نقاط ضعف خاتمي به دور باشد

رييس سازمان هوايپمايي كشوري : از زمان بهره برداري فرودگاه امام (ره) بي اطلاعيم



ايران:

وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن تبيين برنامه هاي پولي و مالياتي اعلام كرد: موانع تحقق درآمدهاي دولت بررسي مي شود

اتخاذ تدابيري در پي ركود موزه ها ، راهنماي موزه ها ديجيتالي مي شود

از سوي ستاد بزرگداشت امام (ره) ، برنامه هاي ويژه سالگرد ارتحال امام خميني (ره) اعلام شد



ابتكار:

يك سال ديگر از دولت خاتمي باقي است ، تعامل مجلس و دولت از حرف تا عمل

آيت الله صانعي : مجلس در زمان غيبت مي تواند حدود شرعي را تغيير دهد

شبكه جعل چك هاي بانكي منهدم شد



توسعه:

رقيب بوش بررسي مي كند: مذاكره مستقيم آمريكا با ايران

180 پس لرزه در شمال ، مردم در مكانهاي امن بمانند

شهرداري تهران هم دعواي هماهنگ با دولت را آغاز كرد



جام جم:

گروگانگيري خونين در عربستان - نقض آتش بس در نجف

دكتر رحماني فضلي ، معاون سياسي سازمان صدا و سيما عنوان كرد: جشنواره خبر؛ تشويق نوآوران ارايه الگوها

تنها شركتي كه براي واردات خودرو ثبت سفارش كرد، " بي . ام . و" مي آيد



جمهوري اسلامي:

هشدارجمهوري اسلامي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي

روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز اعتراف كرد، انتقال حاكميت در عراق طرحي فريبنده است

اهانت رييس حزب نژاد پرست انگليس به اسلام



جوان :

سخنگوي وزارت امورخارجه : آژانس تحت فشار سياسي است

طي حكمي از سوي رهبر معظم انقلاب ، كروبي مشاور رهبري شد

رييس مركز ژئوفيزيك دانشگاه تهران : بايد ياد بگيريم با زلزله زندگي كنيم



جهان اقتصاد:

آمريكا به خريد نفت از ايران مجبور شد

معاون ارزي بانك مركزي : تامين كسري بودجه از طريق صندوق ذخيره ارزي غيرقانوني است

شوراي نگهبان تقسيم خراسان را تاييد كرد



حمايت:

سخنگوي وزارت امور خارجه : اميدوارم آژانس پرونده ايران را ببندد

روزنامه الوطن : زندانبانان ابوغريب تابعيت اسراييلي دارند

با توجه به وضعيت شبكه معابر شهري ؛ امداد رساني پس از زلزله درتهران غيرممكن است



حيات نو:

معاون وزير نيرو از پروژه باروري ابرها براي 7 استان خبر داد

آيت الله صانعي : قدرت غير معصوم را فقط مردم كنترل مي كنند

حيات نو از شيوه هاي مبادلات غيرقانوني اعتبارات بانكي گزارش مي دهد، بازار سياه خريد و فروش وام



خراسان :

تاثير زلزله شمال بر گسل هاي تهران

تركيب احتمالي دولت موقت عراق اعلام شد

آصفي: ايران با آمريكا در عراق همكاري نمي كند



خبر:

آخرين اسامي جانباختگان زلزله

دستگاه پيش بيني زلزله در ايران ساخته شد

قيمت بازار خودروهاي داخلي در خبر امروز



دنياي اقتصاد:

ايران 10 سال آينده از نگاه اكونوميست

33 شركت جديد ، بورسي مي شوند



رسالت:

جمعيت ايثارگران خطاب به نمايندگي مجلس هفتم : افراطيون براي ايجاد اختلاف برنامه ريزي كرده اند

الوطن فاش ساخت: نقش ماموران اسراييلي در شكنجه عراقي ها

طي حكمي از سوي حضرت آيت الله خامنه اي : كروبي به مشاورت رهبري و عضويت در مجمع تشخيص منصوب شد



سياست روز:

هشدار شديد مرجعيت نجف به اشغالگران؛ ملت عراق در برابر نيروهاي آمريكايي خواهد ايستاد

طي حكمي صورت گرفت؛ انتصاب مهدي كروبي به سمت مشاور مقام معظم رهبري

آصفي : اگر اروپا به تعهداتش عمل نكند دليلي براي همكاري نمي بينيم



شرق:

مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم مي گيرد، بازگشت برنامه چهارم به مجلس هفتم

موضع هاشمي رفسنجاني درباره در خواست بازگشت لايحه

تقسيم خراسان تاييد شد



صداي عدالت:

آيت الله صانعي : اگر جرم سياسي نداريم پس چرا در قانون آمده است

برگزاري تجمع دانشجويي ، "اخراج" از حاكميت!"

تركيب احتمالي دولت موقت عراق اعلام شد



صبح اقتصاد:

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي خبر داد: احتمال تمديد يكساله برنامه سوم

زنگنه :40 درصد نفت توليدي در داخل مصرف مي شود

"صبح اقتصاد" بررسي مي كند؛ بورس در انتظار نتايج نشست حكام



عصر اقتصاد:

سخنگوي وزارت امورخارجه احتمال داد: پرونده ايران در آژانس انرژي اتمي بسته نمي شود

به مناسبت روزجهاني بدون دخانيات؛ مصرف دخانيات باعث فقيرترشدن جوامع مي شود

نامه تقدير سهامداران صدرا از رييس جمهور



فرهنگ آشتي:

اعتراض ايران به مراسم عروسي وليعهد اردن

با تاييد شوراي نگهبان ، خراسان به سه استان تقسيم شد

دو هيات تجاري از انگلستان به تهران آمدند



قدس :

كارشناسان مطرح كردند ، زمين و مسكن كالاي احتكاري شده است

بر اساس مصوبه شوراي شهر پايتخت ، ستاد بحران تهران فعال شد

نيويورك تايمز خبر داد، تركيب احتمالي دولت موقت عراق



كارو كارگر:

هيات وزيران تعيين كرد، چگونگي پرداخت تسهلات بانكي به ايثارگران

شوراي نگهبان لايحه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را تاييد كرد

نماينده كارگران در سازمان بين المللي كار: مسووليت تامين اجتماعي درقبال بيمه شدگان ، ناديده گرفته شده است



مردم سالاري:

سخنگوي وزارت امورخارجه: سخنان خاتمي به معناي خروج از " ان پي تي " نيست

طرح تقسيم خراسان به سه استان در شوراي نگهبان تصويب شد

در تجمع دانشجويي "اخراج از حاكميت" مطرح شد؛ جنبش دانشجويي بر فضاي ياس آلود غلبه كند



وقايع اتفاقيه:

آرمين در نشست مشترك دانشجويان و نمايندگان مجلس ششم تاكيد كرد، دست هاي پنهان نخواستند مجلس در راس امور باشد

ابطحي : سياست را خيلي جدي نگرفتم

آيت الله صانعي : اگر مردم نتوانند نماينده انتخاب كنند پس چه مي توانند بكنند



همبستگي:

آيت الله صانعي : هر كجا توده مردم نباشد، جمهوريت هم نيست

با حضور دانشجويان و فعالان سياسي اصلاح طلب در دانشگاه تهران برگزار شد، تجمع "اخراج از حاكميت"

با حكم مقام رهبري : كروبي مشاور رهبري و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام شد



همشهري:

توسط كامرز بانك ، ذخائر ارزي ايران 23 ميليارد دلار اعلام شد

در سومين روز پس از زمين لرزه در قزوين و مازندران ، مرحله دوم عمليات امداد رساني به زلزله زدگان آغاز شد

با حكم مقام معظم رهبري ، كروبي مشاور رهبري و عضو مجمع تشخيص مصلحت شد



هدف و اقتصاد:

كارشناسان و اساتيد در گفتگو با "هدف و اقتصاد": تغيير مديران بي تاثير است ، برنامه مدون اقتصادي نداريم

به منظور ملاقات با مسوولان عالي رتبه ايراني : دو هيات تجاري انگليسي وارد تهران شد

دكتر شيوا : موسسه مالي اعتباري بنياد بانك مي شود