راه اندازی سه پروژه مهم صنعتی در اراک

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهندس علیرضا زاوشی این طرح ها را شامل گستره صنعتی پارس ، طرح توسعه شرکت اراک تک سوز و شرکت نورد لوله و پروفیل فولاد - افشان اعلام و اضافه کرد: ‌شرکت گستره صنعتی پارس سالانه هشت میلیون و 250 هزار لیتر انواع شویندهای صنعتی، مایع شیشه پاک کن، مایع ظرفشویی و نرم کننده مو به اضافه پنج هزار و 250 تن انواع شامپو و مایع دستشویی تولید می کند.

وی، میزان سرمایه گذاری برای این شرکت را 6/25 میلیارد ریال خواند و افزود:‌ با بهره برداری از این شرکت برای 38 نفر ایجاد اشتغال شده است.

زاوشی گفت: طرح توسعه شرکت اراک تک سوز نیز با 15 میلیارد ریال سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای 50 نفر سالانه پنج هزار عدد اجاق گاز فردار تولید می کند.

وی با اشاره به اینکه برای راه اندازی شرکت نورد لوله و پروفیل فولاد افشان اراک هم 50 میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و 9/15 میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی شده است خاطر نشان کرد:‌ این شرکت با تولید سالانه 300هزارتن انواع ورق آهن گرم و اسیدشویی برای 60 نفر فرصت شغلی فراهم آورده است.