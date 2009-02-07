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۱۹ بهمن ۱۳۸۷، ۲۰:۰۲

راه اندازی سه پروژه مهم صنعتی در اراک

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی گفت: سه واحد مهم صنعتی همزمان با هشتمین روز از ایام دهه مبارک فجر در شهرستان اراک راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهندس علیرضا زاوشی این طرح ها را شامل گستره صنعتی پارس ، طرح توسعه شرکت اراک تک سوز و شرکت نورد لوله و پروفیل فولاد - افشان اعلام  و اضافه کرد: ‌شرکت گستره صنعتی پارس سالانه هشت میلیون و 250 هزار لیتر انواع شویندهای صنعتی، مایع شیشه پاک کن، مایع ظرفشویی و نرم کننده مو به اضافه پنج هزار و 250 تن انواع شامپو و مایع دستشویی تولید می کند.

وی، میزان سرمایه گذاری برای این شرکت را 6/25 میلیارد ریال خواند و افزود:‌ با بهره برداری از این شرکت برای 38 نفر ایجاد اشتغال شده است.

زاوشی گفت: طرح توسعه شرکت اراک تک سوز نیز با 15 میلیارد ریال سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای 50 نفر سالانه پنج هزار عدد اجاق گاز فردار تولید می کند.

وی با اشاره به اینکه برای راه اندازی شرکت نورد لوله و پروفیل فولاد افشان اراک هم 50 میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و 9/15 میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی شده است خاطر نشان کرد:‌ این شرکت با تولید سالانه 300هزارتن انواع ورق آهن گرم و اسیدشویی برای 60 نفر فرصت شغلی فراهم آورده است.

کد مطلب 830657

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