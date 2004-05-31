اجراي طرح پيشگيري از اعتياد در هزار مدرسه سراسر كشور

دكتر روشنك وامقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : سال گذشته 394 مدرسه دخترانه و پسرانه در مقاطع مختلف تحصيلي در سطح كشور شامل 160 هزار دانش آموز همراه با 320 هزار نفر از والدين آنها و 12 هزار نفر از كاركنان مدارس تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند كه در اين راستا كارشناسان بهزيستي با حضور در مدارس ضمن تشكيل گروههايي متشكل از دانش آموزان، اوليا، معلمان و مدير مدرسه، طي جلساتي به بحث و تبادل نظر با يكديگر پرداخته و در مرحله نخست ميزان شيوع اين معضل اجتماعي را در محيط تحصيل خود ارزيابي كرده و سپس با كمك كارشناسان راهكارهاي پيشگيرانه لازم را تهيه و تدوين مي كنند .

وي با بيان اينكه مدارس تحت پوشش با توجه به احساس نياز خود تقاضاي توزيع جزوه ، بروشور و يا تشكيل كلاسهاي فوق برنامه آموزشي را به كارشناسان بهزيستي مي دهند ، افزود : محتواي اين آموزشها به منظور كسب اطلاعاتي پيرامون شناخت اعتياد ، راههاي پيشگيري از آن ، مهارتهاي مقابله با خواسته هاي نامعقول ديگران و راههاي مقابله با اعتياد است .

دكتر وامقي در ادامه با بيان اينكه اگر چه آمار دقيقي از ميزان شيوع اعتياد در مدارس نداريم اما به هر حال نمي توان از اين واقعيت نيز چشم پوشي كرد كه مدارس جاي آسيب پذيري است ، تصريح كرد : همين امر لزوم ايجاد يك حركت فراگير پيشگيرانه در ميان خانواده ها ، محيط كاري وبويژه مدارس به منظور ارتقاء سطح آگاهي و توان مقابله با اين بلاي خانمانسوز را روز به روز آشكارتر مي سازد .