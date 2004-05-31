مقاومت آمريكا در مقابل خواست اكثريت در عراق

روز گذشته در جلسه مشترك اعضاي شوراي حكومت انتقالي و پل برمر حاكم منصوب آمريكا و اخضر ابراهيمي نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد قرار بود مسئله تعيين رئيس جمهوري حكومت انتقالي آينده هم قطعي شود.

با وجودي كه همه تحليلگران و ناظران با استناد به سخنان بوش رئيس جمهور آمريكا و فرماندهان نظامي وي معتقدند حاكميت به طور كامل به عراقي ها در 30 ژوئن واگذار نخواهد شد، مخالفت آمريكايي ها و سازمان ملل با نظر اكثريت اعضاي شوراي حكومت انتقالي نشان داد كه آمريكايي ها براي پيشبرد سياست ها و اهداف خاص خود در عراق حاضر نيستند نظر ديگران را بپذيرند.

همنوايي اخضر ابراهيمي با پل برمر واعمال فشار اين دو تن به عنوان نمايندگان سازمان ملل و آمريكا بر اعضاي شوراي حكومت انتقالي در مساله تعيين رئيس جمهور حكومت آينده عراق باعث شد جلسه تعيين رئيس جمهور به امروز موكول شود.

اكثريت اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق بر روي نام غازي الياور كه كمتر از 40 سال دارد اتفاق نظر دارند در حالي كه آمريكا و سازمان ملل عدنان پاچه چي را به الياور ترجيح داده اند اين اختلاف نظر به يك كشمكش شديد ميان طرفين (برمر و ابراهيمي از يك طرف و اعضاي شوراي انتقالي از طرف ديگر) منجر شده است.

اخضر ابراهيمي نماينده كوفي عنان كه خود ادعا كرده بود تنها براي مشورت و كمك فني به عراقي ها آمده است آشكارا در مقابل راي عراقي ها ايستادگي كرده و از نظر آمريكا حمايت مي كند.

در اين شرايط اين سوال اساسي مطرح است كه چرا آمريكا و سازمان ملل تمايلي به انتخاب الياور ندارند در حالي كه او نيز همانند پاچه چي نماينده اقليت عراق است، آمريكا و سازمان ملل متحد كه بايد طبق ادعاي خود به راي اكثريت احترام بگذارند، در مقابل اكثريت موضع گيري كرده و به دنبال تحميل نظر خود بر اعضاي شوراي انتقالي هستند تا آنها در مقابل انتخاب آمريكا و ابراهيمي تسليم شوند.

حمايت آمريكا و سازمان ملل از پاچه چي و حمايت گسترده اعضاي انتقالي و عشائر عراق از الياورباعث شدت يافتن كشمكش ميان برمر و شوراي حكومت انتقالي براي تعيين رئيس جهوري پس از صدام شده است و اين امر را به امروز موكول كرد.

محمود عثمان عضو كرد شوراي حكومت انتقالي به روزنامه عكاظ مي گويد: دليل تعويق انتخاب به اين خاطر بود كه پل برمر و اخضر ابراهيمي نظر مخالف با اعضاي شوراي انتقالي درباره تعيين رئيس جمهور داشتند آنها فشار مي آوردند كه پاچه چي بايد رئيس جمهور شود نه الياور .

الياور يك مهندس جوان مورد اعتماد شوراي انتقالي و عدنان پاچه چي عضو شوراي انتقالي فرزند يك خانواده سياسي قدرتمند پيش از حكومت صدام است.

جالب است بدانيم عدنان پاچه چي كه بالاي 70 سال عمر دارد سالها در كشور امارات اقامت داشت و مدتي نيز در انگليس زندگي مي كرد.

عضو كرد شوراي انتقالي ابراز عقيده مي كند در صورتي كه كشمكش ميان طرفين همچنان ادامه يابد شورا به راي گيري روي مي آورد و اقليت(آمريكا و ابراهيمي) بايد در اين زمينه كوتاه بيايد.

وي درباره آنچه گفته مي شود كردها براي دستيابي به پست رياست جمهوري با تمام توان تلاش كردند و اينكه توافق شده به جاي اين پست دو پست كليدي وزارتي به آنها داده شود گفت: اعضاء و احزاب كرد احساس مي كنند مورد خيانت واقع شدند، كردها خود را يكي از دو قوميت عراق مي دانند واكنون احساس مظلوميت مي كنند زيرا قرار بود يكي از دو پست كليدي به كردها برسد.

يونادم كنا عضو مسيحي شوراي حكومت انتقالي مي گويد: اكثر 23 عضو شوراي حكومت انتقالي عراق الياور را ترجيح مي دهند در حالي كه برمر و ابراهيمي بر پاچه چي اصرار مي ورزند.

گفته مي شود برمر و ابراهيمي در صورتي كه امروز نتوانند نظر خود را بر اعضاي شوراي انتقالي تحميل كنند نام نامزد ديگري را مطرح خواهند كرد كه هنوز اعلام نشده است .

دان سينور سخنگوي ائتلاف مدعي شده است كه ائتلاف نمي خواهد براي انتخاب يك نامزد به جاي نامزد ديگر براي رئيس جمهوري فشار وارد كند.به گفته وي سازمان ملل بر روند تعيين و انتصاب نظارت دارد .

معلوم نيست اگر قرار است سازمان ملل بر كار تعيين نظارت داشته باشد چرا بايد جانب اشغالگران را گرفته و در مقابل اكثريت عراقي ها موضعگيري كند.

پاچه چي نامزد مورد حمايت آمريكا و ابراهيمي گفته است شوراي حكومت انتقالي صلاحيت انتخاب رئيس جمهوري را ندارد.

وي مي گويد انتخاب تركيب حكومت در اختيار شورا نيست، قانون بر تعيين حكومت پس از رايزني هاي طولاني با تمام طيف هاي جامعه عراق تصريح دارد.

وقتي خبرنگار اي بي سي آمريكا از او مي پرسد آيا رئيس جمهور آينده عراق خواهيد شد؟ مي گويد بهتر است تا دوشنبه (امروز) صبر كرد تا همه چيز مشخص شود.

اخضر ابراهيمي نماينده ويژه كوفي عنان هم اعتراف كرده كه در تعيين تركيب حكومت آينده عراق تحت فشار آمريكايي ها قرار دارد.

او به مجله تايم آمريكا مي گويد: من ميان فشار آمريكايي ها و نظرعراقي ها و ناامني گرفتار شده ام و اين يك وضعيت بسيار پيچيده اي است.

به گفته منابع عراقي معاونان رئيس جمهوري عراق هم قرار است از يك شيعه (اكثريت ) و يك كرد(اقليت ) انتخاب شوند كه نام هاي نوري چاوز (ازحزب دمكرات كردستان به رهبري مسعود بارزاني) و ابراهيم جعفري از حزب الدعوه اسلامي مطرح است. عادل عبدالمهدي ازمجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به رهبري عبدالعزيز حكيم نيزنامزد پست وزارت دارايي يا معاون رئيس جمهور مي باشد.

كردها شش پست از 26 پست وزارتي را به خود اختصاص خواهند داد كه دو پست را حزب دمكرات و دو پست را حزب اتحاديه ميهني و دو كرد مستقل نيز دو پست ديگر را خواهند داشت، هوشيار زيباري نامزد وزير دفاع و برهم صالح نامزد وزير امور خارجه است.

جمعه گذشته نيز اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق اياد علاوي را به عنوان نخست وزيري دولت آينده انتخاب كردند كه البته با استقبال آمريكا و سازمان ملل روبرو شد.

نكته جالب در اين انتخاب اين است كه پادشاه اردن اولين رهبر عرب بود كه اين انتخاب را تبريك گفت. اين در حالي است كه عبدالله دوم چندي پيش به صراحت گفته بود عراق نياز به يك نظامي قدرتمند دارد، او از سياست پاكسازي ها بعثي هانيز انتقاد كرد.

به هر حال بايد منتظر ماند كه آيا امروز هم فشار آمريكا وسازمان ملل براكثريت به نفع اشغالگران تمام خواهد شد يا اينكه بار ديگر نشست مشترك اعضاي شوراي انتقالي و آمريكايي ها و سازمان ملل براي تعيين رئيس جمهور دولت آينده عراق به تعويق خواهد افتاد يا اينكه اقليت در مقابل اكثريت تسليم خواهد شد.