رمان " منير " گلابدره اي به جمع آثار ادبي پيوست

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" اين رمان كه از تازه ترين آثار محمود گلابدره اي است ، زنان را محور موضوعي خود قرار داده است و كليت داستان رفتار اجتماعي يك زن را مورد بررسي دقيق قرار مي دهد.دررمان " منير " كه از سوي انتشارات آشيانه كتاب منتشر شده است ، زندگي فردي براي مخاطب ترسيم مي شود كه در يك كارخانه صنعتي مشغول به كارگري است و رفته رفته با كارفرما ارتباطاتي پيدا مي كند و افق داستان به سمت حوادث جنايي پيش مي رود ، يك روز كه ...." لحظه هاي انقلاب " يكي از مشهورترين آثار گلابدره اي است كه به حوادث مربوط به انقلاب اسلامي اشاره دارد.