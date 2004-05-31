  1. هنر
  2. سایر
۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۹:۴۹

با نگاهي " زن محور "

رمان " منير " گلابدره اي به جمع آثار ادبي پيوست

محمود گلابدره اي - نويسنده ، تازه ترين رمان خودرا با عنوان " منير " به علاقه مندان به ادبيات داستاني عرضه كرد.

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" اين رمان كه از تازه ترين آثار محمود گلابدره اي است ، زنان را محور موضوعي خود قرار داده است و كليت داستان رفتار اجتماعي يك زن را مورد بررسي دقيق قرار مي دهد.
دررمان " منير " كه از سوي انتشارات آشيانه كتاب منتشر شده است ، زندگي فردي براي مخاطب ترسيم مي شود كه در يك كارخانه صنعتي مشغول به كارگري است و رفته رفته با كارفرما ارتباطاتي پيدا مي كند و افق داستان به سمت حوادث جنايي پيش مي رود ، يك روز كه ....
" لحظه هاي انقلاب " يكي از مشهورترين آثار گلابدره اي است كه به حوادث مربوط به انقلاب اسلامي اشاره دارد. 
کد مطلب 83077

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها