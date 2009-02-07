به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در مرحله نیمه نهایی نوزدهمین دوره مسابقات بدمینتون بین‌المللی دهه فجر تیم غلامرضا باقری و جلال اسکندری مقابل تیم "علی کایا" و "یوکی کاسه" از ترکیه شکست خورد.

در دیگر برگزار شده این مرحله ترکیب علی شاه‌حسینی و محمدرضا خردمندی در دیدار با تیم سروش اسکندری و امید کرمی صاحب برتری شدند.

بدین ترتیب فردا در فینال دیدارهای دوبل تیم "علی کایا" و "یوکی کاسه" از ترکیه رودرروی ترکیب شاه‌حسینی و محمدرضا خردمندی قرار می‌گیرد. این بازی ساعت 16 در سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می‌شود.

همچنین تیم‌های ایرانی سروش اسکندری و امید کرمی به همراه تیم غلامرضا باقری و جلال اسکندری به مقام مشترک سومی این بخش از رقابت‌ها دست یافتند.

علی شاه‌حسینی و محمدرضا خردمندی در بخش انفرادی نیز فینالیست شده‌اند.

نوزدهمین دوره مسابقات بدمینتون بین‏المللی دهه فجر از 17 بهمن ماه از سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز شده است.

در این دوره از بازی‎ها بازیکنانی از مالزی، هند، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، عراق، ترکیه، بحرین، اسلواکی، ولز، آذربایجان، افغانستان، سوریه، سریلانکا و ایران (میزبان) شرکت دارند.