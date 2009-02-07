به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز در مرحله نیمه نهایی نوزدهمین دوره مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر تیم غلامرضا باقری و جلال اسکندری مقابل تیم "علی کایا" و "یوکی کاسه" از ترکیه شکست خورد.
در دیگر برگزار شده این مرحله ترکیب علی شاهحسینی و محمدرضا خردمندی در دیدار با تیم سروش اسکندری و امید کرمی صاحب برتری شدند.
بدین ترتیب فردا در فینال دیدارهای دوبل تیم "علی کایا" و "یوکی کاسه" از ترکیه رودرروی ترکیب شاهحسینی و محمدرضا خردمندی قرار میگیرد. این بازی ساعت 16 در سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار میشود.
همچنین تیمهای ایرانی سروش اسکندری و امید کرمی به همراه تیم غلامرضا باقری و جلال اسکندری به مقام مشترک سومی این بخش از رقابتها دست یافتند.
علی شاهحسینی و محمدرضا خردمندی در بخش انفرادی نیز فینالیست شدهاند.
نوزدهمین دوره مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر از 17 بهمن ماه از سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز شده است.
در این دوره از بازیها بازیکنانی از مالزی، هند، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، عراق، ترکیه، بحرین، اسلواکی، ولز، آذربایجان، افغانستان، سوریه، سریلانکا و ایران (میزبان) شرکت دارند.
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