گزارش وضع مناطق زلزله زده مازنداران به هيات دولت ارائه شد

به‎ گزارش‎ خبرگزاري مهر، بـراساس‎ ايـن‎ گزارش‎ خسارات‎ مالي‎‎ ناشي از زلـزله‎ اخيـر قابل‎ توجه‎‎ است‎ و دستگاههاي‎ مـربوط موظف‎ شدند به‎ منظور تامين‎ مالي‎ و امكانات‎ براي‎ جبران‎ خسارات‎ اقدام‎ كنند .



هيات‎‎‎ دولت همچنين‎‎ درگذشت شماري‎ از هموطنان را در اين‎ زلزله‎‎ و ضايعه درگذشت‎ استانـدار خوب‎، مبتكر و خستگي‎ ناپذيرقزوين‎‎ و همراهان وي‎‎ را به‎‎ خانواده هاي آنان‎ و مـردم‎ شـريـف‎ اين‎‎ استان تسليت‎‎ گفت .



درجلسه‎‎ ديروز به وزارت‎‎ بهداشـت درمان‎ و آموزش‎ پزشكي‎ اجازه‎‎‎ داده شـد بـه منظور اجراي‎ طرح‎ بهبود استاندارد مراكز بهداشتي‎ و درماني‎‎ و خانه ‎هاي‎ بهداشتي و بهبود سـطح‎ دسترسي‎ و خدمات‎‎ اورژانس‎ بـراي‎ واردات500 دستگاه‎ خودروي‎ آمبولانس‎ اقدام‎ كنند.



همچنين‎‎ دراين جلسه‎ مقرر شد 940 ميليارد ريال‎ اعتبار تملك‎ دارايي‎هاي‎‎ سرمايه‎ اي در اختيار استانهاي‎ تحت‎ تاثير خشكسالي‎ قـرار گيرد.



درجلسه‎‎ هيات‎‎‎ دولت سازمان‎ مديريت و برنامه ريزي‎ مكلف‎ شد همه‎‎ ساله اعتبار مورد نياز براي‎ خريد 400 هزار جلد كتاب‎ و نشريات‎ در لوايح‎ بودجه‎ پيش‎ بيني‎ كنند .



دراين‎ جلسه‎ وزير جهاد كشاورزي‎ از نتايـج‎ صدور بخشنامه‎‎‎‎ رئيس‎ قوه قضائيه درباره برخورد با افرادي‎‎ كه‎ در استانهاي شمالي‎ كشور اراضي‎‎ كشاورزي‎ و جنگلي را تمـليـك‎ مي‎‎كردند و كاربرد آنها را تغيير ميدادند و همچنين‎‎ آثار مثبت‎‎ آن گزارشي‎ بـه‎ هيات دولت‎ ارائه‎ كرد.



درجلسه‎ ديروز هيات‎‎‎ دولـت از اقـدامـات بازرسي‎ كل‎ كشـور درباره‎‎ تهيـه گـزارش‎ از تخلفات‎ وهمچنين‎ از رئيس‎ قوه‎‎ قضائيه براي‎ صدور بخشنامه‎‎ ياد شـده، تشكر كرد.