به گزارش خبرگزاري مهر، بـراساس ايـن گزارش خسارات مالي ناشي از زلـزله اخيـر قابل توجه است و دستگاههاي مـربوط موظف شدند به منظور تامين مالي و امكانات براي جبران خسارات اقدام كنند .
هيات دولت همچنين درگذشت شماري از هموطنان را در اين زلزله و ضايعه درگذشت استانـدار خوب، مبتكر و خستگي ناپذيرقزوين و همراهان وي را به خانواده هاي آنان و مـردم شـريـف اين استان تسليت گفت .
درجلسه ديروز به وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشكي اجازه داده شـد بـه منظور اجراي طرح بهبود استاندارد مراكز بهداشتي و درماني و خانه هاي بهداشتي و بهبود سـطح دسترسي و خدمات اورژانس بـراي واردات500 دستگاه خودروي آمبولانس اقدام كنند.
همچنين دراين جلسه مقرر شد 940 ميليارد ريال اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي در اختيار استانهاي تحت تاثير خشكسالي قـرار گيرد.
درجلسه هيات دولت سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف شد همه ساله اعتبار مورد نياز براي خريد 400 هزار جلد كتاب و نشريات در لوايح بودجه پيش بيني كنند .
دراين جلسه وزير جهاد كشاورزي از نتايـج صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره برخورد با افرادي كه در استانهاي شمالي كشور اراضي كشاورزي و جنگلي را تمـليـك ميكردند و كاربرد آنها را تغيير ميدادند و همچنين آثار مثبت آن گزارشي بـه هيات دولت ارائه كرد.
درجلسه ديروز هيات دولـت از اقـدامـات بازرسي كل كشـور درباره تهيـه گـزارش از تخلفات وهمچنين از رئيس قوه قضائيه براي صدور بخشنامه ياد شـده، تشكر كرد.
نماينده اعزامي رئيس جمهور
گزارش وضع مناطق زلزله زده مازنداران به هيات دولت ارائه شد
نماينده اعزامي رئيس جمهور در جلسه هيات دولت گزارشي از وضع مناطق زلزلهزده مازندران و قزوين و نحوه امداد رساني به آنها ارائه كرد .
به گزارش خبرگزاري مهر، بـراساس ايـن گزارش خسارات مالي ناشي از زلـزله اخيـر قابل توجه است و دستگاههاي مـربوط موظف شدند به منظور تامين مالي و امكانات براي جبران خسارات اقدام كنند .
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