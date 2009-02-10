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۲۲ بهمن ۱۳۸۷، ۱۰:۱۵

اختصاصی مهر /

گزارش وضیعت نشریات علمی حوزوی منتشر شد

گزارش وضیعت نشریات علمی حوزوی منتشر شد

اولین گزارش وضعیت نشریات علمی حوزوی به همت واحد نشریات علمی معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم منتشر شد.

مدیر واحد نشریات علمی حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در این گزارش که به عنوان اولین گزارش سالانه نشریات علمی حوزه منتشر شده است 34 نشریه حوزوی مورد بررسی قرار گرفته است.

مسعود معینی افزود: در این گزارش وضعیت نشریات حوزوی در شاخصهای مختلف شکلی و ساختاری مانند آمار دوره انتشار،  راهنمای اشتراک، رتبه علمی، شاخص های صفحه آرایی، اطلاعات شناسنامه ای و 9 شاخص تخصصی مرتبط با نشریات علمی مانند ارائه شیوه نامه مقالات، رعایت شیوه نامه و تنوع نویسندگان، یکنواختی شیوه ذکر منابع، بهره گیری از نویسندگان فراکشوری، درج اختیارات نشریه در ویرایش مقالات، درج شرایط پذیرش مقالات و درج تعهدات نویسنده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: در این گزارش با اضافه کردن چند شاخص امکان بررسی میزان تولید علم و تعیین سرعت رشد علمی نشریات براساس شاخصهای بین المللی نشریات علمی از لحاظ شکلی و ساختاری تعیین خواهد شد.

کد مطلب 830819

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