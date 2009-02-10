گزارش وضیعت نشریات علمی حوزوی منتشر شد

مدیر واحد نشریات علمی حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در این گزارش که به عنوان اولین گزارش سالانه نشریات علمی حوزه منتشر شده است 34 نشریه حوزوی مورد بررسی قرار گرفته است.

مسعود معینی افزود: در این گزارش وضعیت نشریات حوزوی در شاخصهای مختلف شکلی و ساختاری مانند آمار دوره انتشار، راهنمای اشتراک، رتبه علمی، شاخص های صفحه آرایی، اطلاعات شناسنامه ای و 9 شاخص تخصصی مرتبط با نشریات علمی مانند ارائه شیوه نامه مقالات، رعایت شیوه نامه و تنوع نویسندگان، یکنواختی شیوه ذکر منابع، بهره گیری از نویسندگان فراکشوری، درج اختیارات نشریه در ویرایش مقالات، درج شرایط پذیرش مقالات و درج تعهدات نویسنده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: در این گزارش با اضافه کردن چند شاخص امکان بررسی میزان تولید علم و تعیین سرعت رشد علمی نشریات براساس شاخصهای بین المللی نشریات علمی از لحاظ شکلی و ساختاری تعیین خواهد شد.