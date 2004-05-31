برنامه اي براي تغيير مديران سازمان ندارم

پوري حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به تعهد سنگين سازمان خصوصي سازي براي تامين بخشي از درآمدهاي دولت در سال جاري افزود: با احتساب تامين بخشي از بدهي هاي دولت به نهادهاي عمومي در سال جاري بايد حدود 33 هزار ميليارد ريال سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود.

به گفته وي، از اين ميزان 22 هزار ميليارد ريال سهم براي تامين درآمدهاي دولت و 11 هزار ميليارد ريال نيز بر اساس تبصره 5 بودجه سال جاري بابت پرداخت بدهي دولت به نهادها و دستگاه هاي عمومي از جمله سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، شهرداريها و سازمان قدس رضوي عرضه خواهد شد.

وي افزود: اين در حالي است كه سال 1382 سازمان خصوصي سازي موفق به فروش 10 هزار ميليارد ريال سهام شركت هاي دولتي شد كه نشان از افزايش 220 درصدي تعهدات سازمان در سال جاري دارد.

پوري حسيني افزود: سازمان خصوصي سازي تنها موظف به تقويت طرف عرضه در بازار سرمايه است و فراهم كردن بستر مناسب عرضه و اتخاذ سياست هايي براي تقويت طرف تقاضا بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار است.