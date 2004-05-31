شهرداري قم به مديران توانمند نياز دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا وي در پايان درس خارج فقه روز يكشنبه در مسجد اعظم افزود : متاسفانه مسئولان حكومت آن اهميتي كه بايد به قم بدهند نمي دهند، عربستان سعودي براي مكه و مدينه چه كارها مي كند وهر چه توان و نيرو دارد روي اين دو شهر متمركز مي كند، زيرا اين دو شهر را متعلق به تمام جهان اسلام مي داند. درمقابل قم را ببينيد ، بايد براي قم بودجه و اعتبارات كافي باشد ، قم يكي از شهرهاي ايران نيست ، شهري است متعلق به تمام جهان اسلام و تشيع.

آيت الله مكارم شيرازي با اشاره به طرحهاي نيمه كاره در سطح شهر كه موجب تخريب چهره شهر شده است ، گفت : يك طرحي به عنوان حرم تا حرم دردست اقدام است كه سالها معطل مانده و به ويرانه اي تبديل ومركز معتادان شده است. برنامه ديگري در اطراف حرم است كه قسمت جنوبي آن فعال است ولي قسمتهاي ديگر مرده وخاموش است.

اين مرجع تقليد ادامه داد: پيش از انقلاب مي گفتيم حكومت مي خواهد بزند به سر قم براي اينكه شهر جان نگيرد، حالا پس از انقلاب چرا اين طور است و فرقي در بعد و قبل از انقلاب نمي بينيم؟ يعني شما خيال مي كنيد عربهاي عربستان سعودي مكه و مدينه را كه ساخته اند استعدادشان از ايرانيها بيشتر است والله نيست، دل مي سوزانند و مي دانند آبرويشان دراين است ما هم بايد اين را درك كنيم.

ايشان در خصوص مطالبي كه درخصوص كمبود بودجه و پول عنوان مي شود، اظهار كرد: براي سمينارها چه بودجه هايي خرج مي شود كه اگر دور وبرآن را بگيرند مي توانند دراينجا خرج كنند آنها مي فهمند پول را كجا خرج كنند.

اين مرجع تقليد با ابراز تاسف از وضعيت موجود شهر قم متذكر شد: آنچه شايسته قم بوده است صورت نگرفته ، بيش از دويست مركز پژوهشي ، دهها نشريات ديني در قم وجود دارد و صدها عنوان كتاب چاپ و منتشر مي شود ولي در برابر رسالت خود كه بايد پيام اسلام را به تمام دنيا برساند، كم وكوچك است . قدر اين نعمت را بايد بدانيم ، قدر نجف را ندانستيم و از دستمان رفت، پس وظيفه خود را در برابر اين مركز انجام دهيم.

آيت الله مكارم شيرازي خاطر نشان كرد: اميدواريم حوزه علميه تكاني بخورد و حداقل بتواند به تمام دنياي شيعه خدمات ارايه بدهد و پيام مكتب اهل بيت ( ع ) را به تمام نقاط دنيا برساند . ما مي توانيم و بايد اين پيام را برسانيم و اتمام حجت كنيم و جهان از ما انتظار دارند.