دعوت فدراسيون جانبازان و معلولين ازورزشكاران تيراندازي و دووميداني

به گزارش خبرگزاري "مهر" فدراسيون جانبازان ومعلولين درنظردارد سومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي تيراندازي جانبازان ومعلولين وهمچنين دومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي دووميداني كم توانان ذهني "يادواره رحلت امام خميني (ره)" را به ترتيب در تاريخهاي 15 و 14 خرداد لغايت 22 خرداد درمجموعه ورزشي آزادي تهران برپا نمايد. به همين منظورازورزشكاران ذيل دعوت به عمل آمده است:

ورزشكاران تيرانداز: عنايت الله بخارايي (فارس)، حسن اكبري ، سيد رمضان صالح نژاد (مازندران)، جمال اسدي (ايلام)، اكبرعاليپور(خراسان)، آيت الله حيدري (مركزي)، نيره عاكف (خراسان) ، صديقه برمكي (گيلان)، مهنازمرزآبادي (آذربايجان شرقي ) سرمربي : جواد كوهپايه زاده

مربيان : محمد علي فريدوني ، فاطمه ميرسعيدي

كمك مربي : اميد سلماني

نفرات تيم دووميداني كم توانان ذهني: حسن بيابان زاده، مهران حمزه پور، حسن دهقاني (هرمزگان)، حميد علي آبادي(كرمان)، اصغرنوروزي (تهران )،علي اكبر مهرباني (همدان). سرمربي : رسول كياني آذر - مربي : منصورروشن قياس