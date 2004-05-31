جلسات كانون تاثير مثبتي نسبت به افكار ديني جوانان دارد

* خبرگزاري " مهر" - گروه دين وانديشه : لطفا در زمينه فعاليت هاي كانون گفتمان ديني توضيحاتي را بيان بفرماييد.

- حجت الاسلام دادجو : همان طور كه استحضار داريد نيازهاي فرهنگي جامعه ي ما امري است كه ما ناگزير به پيگيري آنها هستيم . هدف ما از تشكيل جلسات كانون گفتمان ديني، اطلاع رساني و آگاه كردن قشر طلاب حوزه علميه است. لذا جلسات گفتمان ديني در مدرسه فيضيه و با حضور طلاب برگزار مي شود . اين جلسات توسط صدا و سيما و راديو معارف ضبط شده و در شبكه چهار و راديو معارف پخش مي شود. متن مكتوب اين جلسات نيز پس از پياده شدن از نوار به صورت جزوه اي در آمده و چاپ مي شود . همچنين اين جلسات در سايت اينترنتي ما قرار داده مي شود .



* آدرس سايت اينترنتي كه فعاليت هاي كانون در آن پخش مي شود را معرفي كنيد.

- نشانه اينترنتي كانون عبارت است از : www.andiseq.com كه علاقه مندان و دوستداران مباحث ديني - فلسفي و كلامي مي توانند از آن استفاده نمايند.

* كانون گفتمان ديني از چه سالي شروع به كار كرده است؟

- اولين جلسه كانون گفتمان ديني در تاريخ 5/7/1379 آغاز شده و تا امروز ادامه پيدا كرده است . ما به فضل الهي تا كنون توانسته ايم با حضور انديشمندان حوزه و دانشگاه 81 گفتمان را برگزار كنيم و هشتاد و دومين گفتمان ما هم روز سه شنبه 5/3/83 با سخنراني حجت الاسلام خسروپناه تحت عنوان " تحليلي بر جريان هاي فكري و فرهنگي معاصر " برگزار شد .

همانطور كه مي دانيد فعاليتهاي اين مركز در كانون گفتمان ديني خلاصه نمي شود . مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه كارش پاسخگويي به سوالات پرسشگران در سطحي گسترده - و حتي بين المللي - است. من همين جا اعلام مي كنم كه همه عزيزاني كه سوالاتي در زمينه هاي مختلف دارند - در زمينه هاي قرآن، حديث، كلام، دين پژوهي، مهدويت، اديان و مذاهب، فقه، حقوق، سياست، تربيت و مشاوره ، تاريخ اسلام و تاريخ معاصر - مي توانند با اين مركز تماس گرفته و پرسشهاي خود را مطرح كنند . پاسخ سوالات به صورت كتبي به آدرس آنها فرستاده مي شود . ما در تمام اين زمينه ها ان شاء الله پاسخگو خواهيم بود. در پاسخ گويي به پرسشهاي مطرح شده ، مديران برجسته و محققين كارشناس در اين راه ما را ياري مي كنند .



* گفتمان هاي قبلي كانون غالبا در چه زمينه هايي برگزار شده است؟

- ما درباره موضوعات مورد بحث در گفتمان نياز سنجي مي كنيم . در سال 79 كه فعاليت اين مركز آغاز شد بيشتر به مباحث روز جامعه كه در گستره دين پژوهي در جريان بود پرداختيم ، مباحثي مانند پلوراليسم ديني، دين و دموكراسي، دين و سكولاريزم، قرائت هاي مختلف از دين، و بحث هاي مختلف درباره ولايت فقيه ، رابطه ايران و آمريكا، دين و آزادي ، دين و فقه، دين و روانشناسي.

پس ازجلسات اوليه ، مباحثي همچون بانكداري ، امنيت ملي ، و انتظار بشر از دين را مطرح كرديم . در ادامه اين جلسات به بحث از قلمرو دين ( حدود 7 جلسه )، دفاع عقلاني از دين از چشم انداز امام صادق (ع) ، آسيب شناسي حوزه ، اسلام و مدرنيسم ، و مباحث بسيار گسترده و متعدد ديگر پرداختيم . اين مباحث به طور كلي مورد نياز نسل جوان و امروزي جامعه ماست و لازم است كه جوانان ما و حوزويان و دانشگاهيان و دانش آموزان ما با آن مباحث به طور كامل آشنا بشوند و اگر در مقابل سوال ها ، پرسش ها و شبهات واقع شدند، بتوانند پاسخگو باشند .



* كانون غالبا از چه افراد و با چه گرايش هايي براي شركت در گفتمان دعوت به عمل مي آورد؟

- با توجه به اينكه گفتمان هاي ديني گفتمانهايي ست كه هدف از آن آگاه كردن، اطلاع رساني و در واقع يك نوع در زمان حضور داشتن و با رعايت مقتضاي زمان حركت كردن است ، ما بيشتر به مسايل علمي، دين پژوهي پرداختيم .



* افرادي كه دعوت مي شوند متعلق به كدام قشر و انديشه هستند، آيا فقط از حوزويان دعوت به عمل مي آيد يا از دانشگاهيان نيز دعوت مي شوند ؟

- ما به تناسب موضوعاتي كه با نيازسنجي انتخاب مي كنيم ، و با توجه به تخصص هايي كه افراد نسبت به موضوع دارند آنها را انتخاب مي كنيم. براي مثال در قلمرو دين جلسات متعددي را در خدمت آيت الله مصباح يزدي و آيت الله سبحاني بوديم . در بحث هايي مانند تحليلي از تهديدهاي آمريكا عليه عراق ، از بعضي از افراد ديگر كه در خارج از قم بوده اند مانند دكتر منوچهر محمدي استفاده كرديم . بحث صدا و سيما و ارزشهاي ديني را از حضور دكتر علي لاريجاني و امنيت اجتماعي را از سردار قاليباف استفاده كرديم .



* گفتمان ديني كانون چه تاثيري در فضاي فكري و فرهنگي جامعه ما داشته است؟

- با توجه به اين كه اين گفتمان ها در يك فضاي محدود و بسته باقي نمي مانند و موضوعات به روز هم در اين گفتمان ها مطرح مي شود و سخنران هاي برجسته اي هم در اين جلسات براي بيان كردن مطالب و مباحث علمي، دين پژوهي ، فلسفي و منطقي حضور پيدا مي كنند و اين گفتمان ها همان طور كه خدمت شما عرض كردم از شبكه چهار و راديو معارف پخش مي شود فكر مي كنم توانسته باشد تاثيرات خوب و مثبتي را در جامعه ، به ويژه نسبت به افكار ديني جوانان داشته باشد.

* گفتمان ديني كانون طبق چه معيار و مبناهايي صورت مي گيرد؟



- گفتمان ديني چون مباحثش بيشتر به همان موضوعاتي اشاره دارد كه در رابطه با موضوعات روز مي باشد ما نگاه مي كنيم اگر يك موضوعي الان لازم باشد كه درباره اش بحث شود موضوع را در جلسات كانون بررسي و تصويب مي كنيم و بعد از تصويب، سخنران مناسب با موضوع را انتخاب و دعوت مي كنيم .



* جلسات گفتمان ديني در كدام محل برگزار مي شود ؟



- محل برگزاري جلسات گفتمان ديني تالار اجتماعات مدرسه مباركه فيضيه است .



* به عنوان آخرين سوال بفرماييد استقبال طلاب و علاقه مندان از اين گفتمان ها چگونه است؟

- استقبال از گفتمانهاي برگزارشده خوب است. با توجه به اين كه اين جلسات بعد از نماز مغرب و عشاء شب چهارشنبه ( كه كلاس هاي درسي در مدرسه فيضيه در اين ساعت برگزار مي شود) برگزار مي شود، تعدادي از علاقمندان نمي توانند در اين جلسات شركت كنند ، اما اميدواريم سياستي انتخاب شود كه طلاب بيشتري بتوانند در اين جلسات حضور پيدا كنند .



