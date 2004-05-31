نتايج آزمون دستياري تخصصي تا هفته ديگر اعلام مي شود

دكتر مسعود ناصري پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اعلام زمان دقيق اين آزمون بستگي به تعداد نمرات مشابه و وضعيت مشابه پاسخنامه ها دارد، چون اگر رتبه هاي مشابه داشته باشيم، انتخاب رشته ها نيز مشابه خواهد بود و در اين صورت پاسخنامه ها كنترل دستي مي شوند و مسائلي نظير سابقه تحصيلي داوطلبان مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي با اظهار بي اطلاعي از فراري بودن متهم فروش سوالات آزمون دستياري تخصصي، گفت: واحد حقوقي و حراست آزمون در وزارت بهداشت و درمان با قوه قضائيه در ارتباط هستند و هماهنگي هاي لازم را انجام مي دهند و هم اكنون هيچ مشكل خاصي وجود ندارد.