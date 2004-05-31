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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۵۲

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور در گفتگو با "مهر":

نتايج آزمون دستياري تخصصي تا هفته ديگر اعلام مي شود

نتايج آزمون دستياري تخصصي تا هفته ديگر اعلام مي شود

به رغم اينكه معاون دادستان در مجتمع قضايي فرودگاه ضمن اعلام فراري بودن متهم فروش سئولات آزمون دستياري تخصصي، نتايج آزمون را به عهده مسئولان وزارت بهداشت و درمان دانست، دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور امروز گفت: نتايج آزمون دستياري تخصصي تا هفته ديگر اعلام مي شود.

دكتر مسعود ناصري پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اعلام زمان دقيق اين آزمون  بستگي به تعداد نمرات مشابه و وضعيت مشابه پاسخنامه ها دارد،  چون اگر رتبه هاي مشابه داشته باشيم، انتخاب رشته ها نيز مشابه خواهد بود و در اين صورت پاسخنامه ها كنترل دستي مي شوند و مسائلي نظير سابقه تحصيلي داوطلبان مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي با اظهار بي اطلاعي از فراري بودن متهم فروش سوالات آزمون دستياري تخصصي، گفت: واحد حقوقي و حراست آزمون در وزارت بهداشت و درمان با قوه قضائيه در ارتباط هستند و هماهنگي هاي لازم را انجام مي دهند و هم اكنون هيچ مشكل خاصي وجود ندارد.

کد مطلب 83097

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