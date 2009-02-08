تیم‌ شهرداری همدان از حضور در میادین محروم شد/ اخطار به پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، 13 بهمن ماه مهلت در نظرگرفته شده برای تیم شهرداری همدان جهت پرداخت بدهکاری بازیکنان سال گذشته این تیم به پایان رسید و این در حالی است که با گذشت چند روز از مهلت در نظرگرفته شده مسئولان والیبال همدان هنوز هیچ اقدامی دراین زمینه انجام نداده‌اند.

به همین دلیل امروز رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام کرد تا اطلاع ثانوی تیم شهرداری همدان از حضور در میادین لیگ برتر محروم خواهد بود. در همین راستا دیدار هفته بیست و دوم مقابل پتروشیمی بندرامام برگزار نمی‌شود.

محمود حداد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در اولتیماتوم اعلام شده به مسئولان تیم والیبال شهرداری همدان اعلام کرده بودیم در صورت کوتاهی نسبت به تسویه حساب با بازیکنان بدهکار، بازی‌های این تیم تعلیق خواهد شد.

وی افزود: اما ظاهرا آنها اولتیماتوم ما را یک شوخی در نظر گرفتند. چرا که تاکنون و با وجود اینکه یک هفته از آخرین فرصت در نظرگرفته شده گذشته، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. به همین دلیل دیدار این تیم اجازه سفر به بندرامام برای برگزرای دیدار این هفته مقابل پتروشیمی را ندارد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال همچنین در مورد وضعیت تیم پتروشیمی بندرامام گفت: دو تیم شهرداری همدان و پتروشیمی بندرامام در زمان مناسبی به هم رسیدند. چرا که هر دو تیم در کمیته انضباطی پرونده دارند. البته ماهشهری‌ها تا پایان امروز فرصت دارند تا با ست کوویچ تسویه کنند. در غیر این صورت بازی‌های آتی این تیم تعلیق خواهد شد.

حداد تاکید کرد: در صورتی که مسئولان والیبال همدان و بندرامام امروز تسویه حساب خود را با بازیکنان و مربیان شان انجام دهند، بازی هفته بیست و دوم آنها در زمان مقرر برگزار می‌شود.