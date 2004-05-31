خرازي ساعاتي پيش وارد سئول شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، يك منبع آگاه در سفارت كشورمان در سئول با بيان اين مطلب افزود: براساس دعوت رسمي وزير امور خارجه‌ كره جنوبي، وزير امور خارجه ديشب براي ديدار و گفتگو با مقامات كره جنوبي وارد سئول ‌شدند .



قرار است خرازي در اين سفر بارو مو يون (Roh Moo-hyun) رئيس جمهور، بان كي مون ( ban ki-moon) وزير امور خارجه ، وزير انرژي ، صنعت و بازرگاني كره جنوبي درخصوص ارتقاء مناسبات سياسي و تحكيم راههاي همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي دو كشور و توسعه همكاري‌هاي منطقه اي و بين‌المللي بحث و تبادل نظر كند .

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