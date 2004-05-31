خرازي ساعاتي پيش وارد سئول شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، يك منبع آگاه در سفارت كشورمان در سئول با بيان اين مطلب افزود: براساس دعوت رسمي وزير امور خارجه كره جنوبي، وزير امور خارجه ديشب براي ديدار و گفتگو با مقامات كره جنوبي وارد سئول شدند .
قرار است خرازي در اين سفر بارو مو يون (Roh Moo-hyun) رئيس جمهور، بان كي مون ( ban ki-moon) وزير امور خارجه ، وزير انرژي ، صنعت و بازرگاني كره جنوبي درخصوص ارتقاء مناسبات سياسي و تحكيم راههاي همكاريهاي تجاري و اقتصادي دو كشور و توسعه همكاريهاي منطقه اي و بينالمللي بحث و تبادل نظر كند .
سيد كمال خرازي وزيرامورخارجه كه ديشب تهران را براي ديدار به مقصد سئول ترك كرده بود ساعاتي پيش پس از ورود به اين كشور مذاكرات خود را با مقامات كره اي آغاز كرد .
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