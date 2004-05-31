نوزدهمين دوره مسابقات بين المللي تور دوچرخه سواري آذربايجان به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين مسابقات الكسي كوله سوف از كشور قزاقستان درمسابقات انفرادي به عنوان قهرماني دست پيدا كرد و در مجموع 1400 دلار به عنوان جايزه دريافت كرد. پيكان به عنوان برنده تيمي مسابقات، صاحب 500 دلار شد وبه سهرابي به عنوان برنده امتيازي جايزه 250 دلاري تعلق گرفت.

لازم به ذكر است كه ابتدا قرار بود مراسم اختتاميه اين مسابقات درساعت 21 برگزار شود اما ازآنجا كه خيلي از تيم ها براي بازگشت بليت تهيه كرده بودند اين مراسم درساعت 19 برگزار شد. با اين حال خيلي ها نتوانستند دراين مراسم همچون سنوات گذشته كه دربعد از ظهر روز پاياني برگزار مي شد حضور پيدا كنند.

مسابقات تور بين المللي آذربايجان دركلاس 2 جهاني قراردارد و دراين مسابقات جمعا 15000 دلارجايزه به برندگان اهدا شد.