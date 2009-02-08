نقش کلیدی ایران در ثبات افغانستان زمینه ای برای همکاری تهران- واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی نوشت: در تدوین یک رویکرد جدید برای جنگ در افغانستان، مقامهای نظامی و سیاسی آمریکا می گویند که ایران می تواند در این راه یک نقش کلیدی ایفا کند.

" گرگ برونو" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: با وجود نگرانیها از برنامه هسته ای ایران و ادعاها مبنی بر مسلح کردن شبه نظامیان منطقه از سوی تهران، "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا می گوید که تهران و واشنگتن می توانند برای برقراری ثبات در افغانستان ائتلاف کنند.

در ادامه این مطلب آمده است: " مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در اواخر ژانویه سال 2009 همین نظر را داشت. اعضای ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) هم بدنبال وارد کردن ایران در تصمیمات راهبردی مربوط به افغانستان بوده اند. قانونگذاران آلمانی خواستار ایجاد یک "گروه تماس" از کشورها شده اند تا یک مسیر جدید منطقه ای برقرار شود.

نویسنده خاطر نشان کرده است: ایران دارای روابط نزدیک زبانی و فرهنگی با افغانستان است. ایران منافع داخلی مهمی در ایجاد یک افغانستان باثبات دارد. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، چهار درصد از کل صادرات ایران در سال 2006 راهی افغانستان شد. ایران همچنین در حال احداث جاده ها و توسعه پایگاه صنعتی خود در مرز غربی افغانستان است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: اظهارنظرها از احتمال نقش مثبت ایران در برقراری ثبات در افغانستان حکایت دارد ، کشوری که در اوایل سال 2009 شاهد افزایش خشونتها و خیزش دوباره طالبان بود. مقامهای آمریکا، ناتو و سازمان ملل همگی به حمایت تهران از دولت کابل اشاره کرده اند.

نویسنده تاکید کرده است: شماری از کارشناسان می گویند که ایران به دلایل بازرگانی و تجاری خواستار برقراری ثبات و پیشرفت در همسایگی شرقی خود است. یکی از کارشناسان موسسه صلح کارنگی در اکتبر سال 2008 اعلام کرد که افغانستان زمینه مناسب تری از عراق برای همکاری آمریکا و ایران است.

" مسعود عزیز" دپلمات سابق افغان در واشنگتن هم اینگونه ابراز عقیده کرد: ایران یکی از ستونهای کلیدی راهبرد ما خواهد بود. ایران پتانسیل آن را دارد که بی نهایت مفید باشد. اما وی افزود:" گفتگو و مذاکره یک چیز است و چگونگی انجام همکاری با ایران چیزی دیگری ."