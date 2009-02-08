پیشرفتهای علمی ایران دنیا را تکان داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مخمود هاشمی شاهرودی صبح امروز در تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل با تاکید بر اینکه عامل اصلی حفظ انقلاب ایمان مردم به اسلام و اندیشه های رهبری و امام است افزود: بحمد الله با گذشت این سه دهه حفظ آرمانهای انقلاب عمیق تر و ریشه دارتر و عشق و علاقه به امام (ره) و اندیشه ها و اسلام ناب بیش از پیش مستحکمتر شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به دستاوردهایی که انقلاب طی سه دهه داشته است باید گفت: انقلاب برای مردم و برای کل مستضعفان و جهانیان دستاوردهای عظیمی داشته است به ویژه در عرصه مسائل خارجی و جهان که عظمت اندیشه های امام در کل جهان اسلام مشخص است.

رئیس قوه قضائیه گفت: آنچه امروز در غزه، لبنان و عراق می گذرد صدور اندیشه های بلند امام (ره) است که اینگونه جهان اسلام را متحول کرده است و ملتهای مسلمان را بیدار کرده است و در مقابل دشمنان اسلام به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را ذلیل و خوار کرده است.

شاهرودی به پیشرفتهای ایران در عرصه های علمی اشاره کرد و گفت: دستاوردهای انقلاب در هر بخش برای همگان محسوس و ملموس است به گونه ای که در عرصه های علمی ، فناوریهای هسته ای، موشکی و ماهواره ای که اخیراً پرتاب شد دنیا را تکان داد و باید گفت این امر نشان دهنده استعداد ملت بزرگ ایران است.

وی درباره حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: بحمد الله مردم همواره از ما جلوتر بوده و همیشه در صحنه حاضر بودند و قطعا امسال نیز حضوری پرشورتر از گذشته خواهند داشت.

در این مراسم معاون اول قوه قضائیه، معاون آموزش قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندانها، وزیر دادگستری، رئیس کل دادگستری استان تهران، سخنگوی قوه قضائیه و سایر مسئولان عالی قضایی حضور داشتند.