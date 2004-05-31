سقف توليدات اوپك تادو ميليون بشكه نفت در روز افزايش مي يابد

نماينده ايران در اوپك در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به تشكيل اجلاس آتي اوپك در بيروت گفت:

با توجه به شرايط فعلي بازار و قيمت بالاتر از انتظارات اوپك ، در جلسه چهاردهم خرداد ماه جاري( سوم جون)تعيين سقف جديد اعضا از مهمترين موضوعات مورد بررسي است.

حسين كاظم پور اردبيلي افزود: دراين اجلاس پيش بيني مي شود اوپك توليدات خود را از يك تا دوميليون بشكه در روز افزايش دهد و يا حتي تصميم به تعليق سيستم سهميه بندي بكند.

وي در پاسخ به اين سئوال كه در صورت افزايش سهميه ها ، اين تصميم از چه زماني اجرا خواهد شد گفت: تاريخ دقيقي در اين باره نمي توان داد و بايد منتظر جلسه پنج شنبه باشيم.

نماينده ايران در اوپك با اشاره به نكات مورد توجه دراين اجلاس گفت: اوپك بايد دراجلاس خود كه به رشد سقف توليد مي انجامد به مازاد توليدات اين كشورها توجه كند چرا كه به گفته منابع غير رسمي هم اكنون اعضاي اوپك دو ميليون بشكه نفت را بيشتر ازسهميه خود توليد مي كنند و از سويي ديگر عراق نيز به توليد 2/2 تا 3/2 ميليون بشكه نفت در روز رسيده و اين باعث افزايش ذخاير نفت در كشورهاي مصرف كننده مي شود.

وي افزود: اوپك بايد شديدا نگران افزايش ذخاير كشورها باشد زيرا اين امر ممكن است با شروع فصل گرما با اعمال فشار بر قيمت ها باعث نزول بهاي نفت شود.

به گفته اين كارشناس نفتي ، اين درحاليست كه با افزايش رشد اقتصاد جهاني، تقاضاي اضافي در بازار نفت به وجود آمده كه اوپك بايد به آن توجه كافي داشته باشد تا بدين ترتيب بتواند ميزان سقف توليد را با حداقل ريسك براي كاهش قيمت ها افزايش دهد .







