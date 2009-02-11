رقابتهای دوومیدانی گرامیداشت دهه فجر از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ‌های قزاقستان، بحرین، عمان، سوریه، کویت ، مالزی ، ارمنستان و پاکستان هشت تیم آسیایی هستند که روز گذشته وارد ایران شدند و در هتل شهر تهران اسکان یافتند تا از فردا در مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن دهه فجر شرکت کنند.

به غیر از تیم‌های خارجی حاضر در مسابقات دوومیدانی دهه فجر چهار تیم باشگاهی نفت، ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی ماهشهر و پیام بوشهر در بخش مردان و چهار تیم باشگاهی پیام بوشهر، صنعت نفت آبادان، شهرداری سلمان شهر و شهرداری مشهد از کشورمان در بخش بانوان در این رقابت‌ها شرکت می کنند.

مراسم افتتاحیه این رقابتها فردا پنجشنبه 24 بهمن ماه ساعت 16 با حضور مسئولین ورزش کشور و با رژه تیم های شرکت کننده در سالن آفتاب انقلاب برگزار می شود.

این رقابتها فردا صبح با برگزاری مسابقات دوی 60 متر بانوان آغاز می شود. در این روز دوندگان زن در مواد پرتاب وزنه، پرش ارتفاع، 3000 متر، 800 متر و در روز جمعه 25 بهمن ماه در مواد 60 متر، پرش طول، 400 متر ، 1500 متر و 4 در 400 متر به رقابت می پردازند.

دیدارهای بخش بانوان با حضور "رقیه القصرا" دونده محجبه و مسلمان بحرینی و تنها زن دونده محجبه در المپیک 2008 ، دوندگان مطرحی از کویت، ارمنستان، سوریه، بحرین شکل متفاوتی به خود خواهد گرفت.

رقابتهای مردان نیز از ساعت 16 تا 20 هر روز در سالن آفتاب انقلاب تهران پیگیری می شود در اولین روز این مسابقات دوندگان درمواد هفتگانه، پرش طول، 800 متر، پرش ارتفاع، 3000 متر، 60 متر، 400 متر، پرش با نیزه و در عصر دومین روز از این دوره از مسابقات بین المللی ورزشکاران در مواد پرش سه گام، 60 متر با مانع، 1500 متر، 4 در 400 متر رقابتها خواهند کرد.

در بخش مردان تمامی دوندگان مطرح کشور در قالب چهار تیم باشگاهی حضور دارند. از بین دوندگان مطرح خارجی نیز می توان به "رومان والیف" قهرمان پرش سه گام بازیهای آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا از قزاقستان ، "کنستانتین سافرانوف" قهرمان پرش طول آسیا با رکوردی بالای هشت متر، "فوزی الشماری" از کویت قهرمان دوهای 400 متر اشاره کرد.

درمجموع به سه دونده برتر زن و مرد درهر ماده 600 دلار جایزه نقدی پرداخت می شود. به این ترتیب نفر اول 300 دلار، نفر دوم 200 دلار و نفر سوم 100 دلار جایزه دریافت خواهد کرد.

مسابقات بین المللی دوومیدانی داخل سالن تهران 24 و 25 بهمن ماه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار خواهد شد.