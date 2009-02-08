به گزارش خبرنگار مهر، "درباره الی" برای نخستین بار شب گذشته در سینما فلسطین برای اهالی رسانه‌های جمعی به نمایش درآمد و امروز پنج نوبت نمایش دیگر هم خواهد داشت.

"درباره الی" که در بخش مسابقه سینمای ایران پذیرفته شده، امروز در سینما ماندانا ساعت 30/14، جوان 30/15، فردوسی 30/19، آستارا 22 و فردوسی 30 /23 روی پرده می‌رود. این فیلم دیروز در جشنواره فیلم برلین نیز اکران شد و مورد توجه قرار گرفت.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: احمد پس از سال‌ها زندگی در آلمان برای تعطیلات به ایران برمی‌گردد. او که به تازگی از همسر آلمانی‌اش جدا شده تمایل دارد با زنی ایرانی ازدواج کند. دوستان دوران دانشجویی او سفری سه روزه به شمال ترتیب می‌دهند...

گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مریلا زارعی، مانی حقیقی، احمد مهرانفر و رعنا آزادی‌ور و پیمان معادی در "درباره الی" بازی کرده‌اند. این چهارمین فیلم فرهادی پس از "رقص در غبار"، "شهر زیبا" و "چهارشنبه‌سوری" است.