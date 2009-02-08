نیروگاههای سهند و خلیج فارس واگذار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه امروز در نشست پایش مستمر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت نیرو یکی از وزارتخانه های پیشرو در امر خصوصی سازی است و وزیر نیرو نیز با جدیت موضوعات مربوط به واگذاری شرکتهای مربوطه را پیگیری می کند.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: شرکت ساتکاب یکی از بزرگترین شرکتهای مادرتخصصی وزارت نیرو با روند مطلوبی در حال واگذاری شرکتهای زیرمجموعه خود است که بر این اساس، 50 شرکت خصوصی شده اند و 3 شرکت دیگر باقی مانده است که در مراحل نهایی واگذاری قرار دارند و ظرف چند ماه آتی واگذار خواهند شد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه شرکتهای آب و برق به بخش خصوصی واقعی واگذار شده اند و به عنوان رد دیون دولتی یا سهام عدالت واگذاری صورت نگرفته است. در این راستا، به جز درصدی از سهام مپنا و دو شرکت دیگر، بقیه واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

به گفته کردزنگنه، دو نیروگاه سهند و خلیج فارس تا پایان اسفندماه به صورت مزایده ای واگذار خواهند شد که به زودی آگهی مزایده آنها نیز در روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ می رسد، بقیه نیروگاهها نیز به تدریج در بورس عرضه خواهد شد.