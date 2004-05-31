نيويورك تايمز: ماموريت ابراهيمي بيش از آنكه يك چيدمان ساده باشد ،يك انقلاب است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، زماني كه يك ماه پيش اخضر ابراهيمي فرستاده ويژه سازمان ملل به عراق رفت، قول داد كه براي مردم عراق دولتي جديد از ميان خود آنهاانتخاب نمايد و آنان را از قدرتي همچون آمريكا مستقل سازد.

هم اكنون كه ابراهيمي به انتهاي ماموريت خود نزديك مي شود، مردم عراق دريافته اند كه كار وي چندان آسان هم نبوده است.

درحالي كه اخضر ابراهيمي مي بايست روز گذشته ليست خود را منتشر كند و اين ليست امروز يا فردا بايد اعلام شود به نظر مي رسد اين ماموريت ابراهيمي بيش از آنكه يك چيد مان ساده باشد يك انقلاب است.

برخي از تحليل گران دليل دشوار شدن بيش از حد اين امر را دخالت هاي آمريكا و متحدانش در كار ابراهيمي دانسته اند و تحمل و آرامش نمانيده كوفي عنان درشرايط حاضر و در حالي كه وي اختيار تام براي انتخاب مهره هاي مورد نظرش را دارد، شگفت انگيز خوانده اند.

برخي از عراقيها معتقدند خطر موجود اين است كه دولت جديدي كه تشكيل مي شود، همچون شوراي حكومت انتقالي باشد كه هيچ گونه محبوبيتي ميان مردم عراق ندارد و همه عوامل آن افرادي هستند كه از سوي آمريكا برگزيده شده اند. اين تحليل گران تصريح كردند كه چنانچه اين اتفاق رخ دهد، دولت اعتبار لازم را براي گذراندن كشور از دوره بحراني حاضر نخواهد داشت.اين امر در حالي است كه آتش بس صورت گرفته در نجف شكسته شده و شرايط از قبل نيز آشفته تر شده است.

"ليت كوبا" يكي از رهبران عراقي از واشنگتن اعلام كرد: اگر ما در اين شرايط رضايت اعضاي شوراي حكومت انتقالي و ديگر عوامل سياسي را در نظر بگيريم، دولتي كه تشكيل خواهد شد، گذرا خواهد بود و به زودي از هم خواهد گسيخت ،عراقي ها چنين دولتي را نخواهند پذيرفت.

اما به نظر مي رسد كه ابراهيمي درصدد است اعضاي شوراي حكومت انتقالي را سرلوحه انتخاب هاي خود براي دولت جديد قرار دهد. انتخاب اياد علاوي و موافقت ضمني ابراهيمي با وي نشان مي دهد كه وي هنوز نخواسته و يا نتوانسته است كه از فشارهاي آمريكا خود را رها كند. يكي از منابع نزديك به ابراهيمي گفت كه وي از سوي آمريكا به شدت تحت فشارقرار دارد كه اياد علاوي را براي نخست وزيري بپذيرد.

محمود عثمان يكي از اعضاي شوراي حكومت انتقالي اعلام كرد كه آمريكا مي خواهد انتخاب هاي خود را به ما تحميل كند و ما چنين امري را نمي پذيريم.

