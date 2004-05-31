تعطيلي تئاتر در ايام سوگواري

به گزارش خبرنگار سرويس تئاتر "مهر"،از روز چهارشنبه 13 خرداد تا 15 خرداد به دليل ايام سوگواري اجراهاي تئاتر تعطيل است ، همچنين روز شنبه 16 خرداد نيز مطابق معمول همه شنبه ها روز تعطيلي تئاتر است .پس از اين ايام از روز يكشنبه تالار هاي نمايشي اجراهاي خود را از سر مي گيرند.لازم به ذكر است، مجموعه تئاتر شهر نيز كه پس از آتش سوزي روز جمعه و با تعصيل شدن اجراي " قصه شهر فرنگ ما در تالار قشقايي، تعداد اجراهايش به 6 اجراي رسيده ، پس از اين ايام واز روز يكشنبه بانمايشهاي " اسب ها سال 59 هجري" ، به كارگرداني محمد رحمانيان در تالار اصلي، " گوش كن" و"ناتمام" به كارگرداني آناهيتا اقبال نژاد، در تالار شماره 2 ( كوچك)، "تيغ كهنه" به كارگرداني نادر برهاني مرند در تالار چهار سو، "خانه درگذشته ماست" به كارگرداني حامد محمد طاهري در تالارسايه،" شبيه خواني شازده كوچولو" در تالار نو اجراهاي خود رااز سر مي گيرد.