تيم هاي فوتبال هنرمندان و خبرنگاران به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم هاي فوتبال هنرمندان وخبرنگاران وعكاسان ايران (قلم ورزش) تابه حال ديدارهاي خيرخواهانه بسياري را به مناسبت هاي مختلف برگزاركرده اند واين بارنيز به ياد كودكان بي سرپرست زلزله بم وگراميداشت ياد و خاطره درگذشتگان زلزله اخيرشمال، ديداري ديگرراباحضورهنرمندان ومسئولان ورزش كشوربرگزارخواهند كرد.

اين ديدارساعت 18روزچهارشنبه 13خرداد سالجاري درزمين چمن ورزشگاه شهيد كشوري برگزارخواهد شد. درتيم فوتبال هنرمندان چهره هايي چون فرهاد جم ، سام درخشاني ، اميرنوري، اميد زندگاني، مهدي صباحي ، محمد رضا مهرانپور ، بيژن طاهري و ... حضورخواهند داشت. مديريت تيم فوتبال هنرمندان برعهده حسين ياريارومديريت تيم فوتبال قلم ورزش برعهده علي مودت است.