در برنامه چهارم توسعه سالانه يك ميليون تن قير صادر مي شود

مدير بازرگاني و صادرات شركت بازرگاني فرآورده هاي ويژه نفتي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه توليد قير كشور سالانه به سه ميليون تن افزايش يابد كه دوميليون تن آن براي مصرف داخلي و يك ميليون تن آن براي صادرات در نظرگرفته شده است.

جعفر مدني زادگان افزود: حمايت از صادرات كنندگان در بازارهاي مختلف، تلاش براي استاندارد سازي قيرصادراتي وانجام تحقيقات لازم براي توليد قير براساس نياز كشورهاي مصرف كننده و ايجاد بازارهاي هدف و نظارت كيفي بر محصول صادراتي از پالايشگاهها از مهمترين محورهايي است كه در برنامه چهارم توسعه برآن تاكيد شده است.

وي درباره فروش اعتباري قير به متقاضيان و صادر كنندگان گفت: اگر چه شركت بازرگاني فرآورده هاي ويژه نفتي از خريد مستقيم و نقدي متقاضيان استقبال بيشتري مي كند اما قوانين فروش اعتباري نيز همچنان به قوت خود باقي است.

وي تصريح كرد: شركت بازرگاني فرآورده هاي ويژه نفتي به شركت هاي متقاضي در قالب شركت هاي ثبت شده از نظر اعتباري فير پيش فروش مي كند.



