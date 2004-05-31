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۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۲:۲۰

مدير بازرگاني و صادرات شركت بازرگاني فرآورده هاي ويژه نفتي در گفت و گو بامهر:

در برنامه چهارم توسعه سالانه يك ميليون تن قير صادر مي شود

براساس برنامه چهارم توسعه توليد قير در كشور به سه ميليون تن در سال افزايش مي يابد كه يك ميليون تن آن براي صادرات در نظر گرفته شده است.

مدير بازرگاني و صادرات شركت بازرگاني فرآورده هاي ويژه نفتي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه توليد قير كشور سالانه به سه ميليون تن افزايش يابد كه دوميليون تن آن براي مصرف داخلي و يك ميليون تن آن براي صادرات در نظرگرفته شده است.
جعفر مدني زادگان افزود: حمايت از صادرات كنندگان در بازارهاي مختلف، تلاش براي استاندارد سازي قيرصادراتي وانجام تحقيقات لازم براي توليد قير براساس نياز كشورهاي مصرف كننده  و ايجاد بازارهاي هدف و نظارت كيفي بر محصول صادراتي از پالايشگاهها از مهمترين محورهايي است كه در برنامه چهارم توسعه برآن تاكيد شده است.
وي درباره فروش اعتباري قير به متقاضيان و صادر كنندگان گفت: اگر چه شركت بازرگاني فرآورده هاي ويژه نفتي از خريد مستقيم و نقدي متقاضيان استقبال بيشتري مي كند اما قوانين فروش اعتباري نيز همچنان به قوت خود باقي است.
وي تصريح كرد: شركت بازرگاني فرآورده هاي ويژه نفتي به شركت هاي متقاضي در قالب شركت هاي ثبت شده از نظر اعتباري فير پيش فروش مي كند.


 

کد مطلب 83131

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