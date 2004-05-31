همايش حقوق فناوري اطلاعات برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر همايش حقوق فناوري اطلاعات توسط مركز مطالعات راهبردي وتوسعه قضايي وشوراي عالي اطلاع رساني براي اولين بار در كشور در روزهاي هفدهم وهيجدهم خرداد ماه در دو بخش مدني وحقوقي(كيفري ) برگزار ميشود .

در بخش كيفري اين همايش مقالاتي چون سابقه پيدايش ، تعريف و طبقه بندي جرايم رايانه اي ، واكنش سازمان هاي بين المللي ومنطقه اي در مقابل جرايم رايانه اي، وضع جرايم رايانه اي در ايران ، مباني حقوقي دسترسي غيرمجاز، بررسي جرم نقض حقوق پديدآورندگان نرم افزار هاي رايانه اي ، جرايم مر تبط با محتوا در شبكه هاي رايانه اي ، مسوليت كيفري ارائه كنندگان خدمات

اينتر نت ، صلاحيت در محيط مجازي ارائه مي شود .

در بخش مدني اين همايش هم مقالاتي چون تحليل حقوقي جنبه هاي از پر داخت الكترونيكي، قانون تجارت الكترونيكي و امضاي الكترونيكي ، لحظه انعقاد قرار داد از طريق واسطه هاي الكترونيكي، تاثير اينترنت بر حق مولف در نظام حقوق بين المللي وحقوق كيفري ايران ، مسائل حقوقي نامهاي دامنه ،اصول حاكم بر حمايت از داده ،مطالعه تطبيقي مقررات حاكم بر مبادلات الكترونيكي ارئه مي شود . پرويزي دبير اين همايش گفت:دعوت شدگان به اين همايش قضات، حقوقدانان، افسران پليس ، پديد آورندگان رايانه اي ، هيئت حل اختلاف انجمن انفور ماتيك وديگر دست اندر كاران فناوري اطلاعات هستند . اين همايش در تالار حركت تهران برگزار مي شود. اين همايش با همكاري مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي و شوراي عالي توسعه قضايي و شوراي عالي اطلاع رساني برگزار مي شود .