ابهام در نقدی شدن یارانه دانشگاهها / با نقدی شدن یارانه دانشجویان مخالفم

علی حقیقی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثر طرح تحول اقتصادی و نقدی شدن یارانه ها در دانشگاهها گفت: به نظر می رسد که بر روی نقدی شدن یارانه ها در امور دانشگاهها باید بیشتر تامل شود و تصورم بر این است که این کار انجام نخواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان افزود: اگر بنا باشد که یارانه های دانشگاهها نیز نقدی پرداخت شود باید اعتبار آن هم دیده شود اما اعتباری برای این کار در لایحه بودجه دیده نشده است بنابراین نقدی شدن یارانه های دانشگاهها با ابهام روبرو می شود. همچنین خود دانشگاهها نیز منابع درآمدی آنچنانی ندارند که بخواهند از محل درآمدهای اختصاصی خرید کنند.

وی با اشاره به یارانه هایی که در حال حاضر دولت برای اموری نظیر تغذیه دانشجویی و ... می دهد، گفت: یکی از مباحثی که در مدیریت فضاهای دانشجویی باید مدنظر قرار گیرد سلامت دانشجو است. سلامت دانشجو زمانی حاصل می شود که تغذیه اش سالم باشد، اگر دانشجو سلامت نباشد نمی تواند درس بخواند و امکانات به همین ترتیب هدر خواهد رفت.

رئیس دانشگاه علوم پایه دامغان با ارائه نقدی یارانه تغذیه به دانشجویان مخالفت کرد و گفت: دانشجو که امکانات پخت و پز ندارد. دانشجو چند وعده می تواند تخم مرغ بخورد، چند وعده می تواند سوسیس و کالباس بخورد، چند وعده می تواند پنیز بخورد و ....

حقیقی اصل با بیان اینکه برنامه ریزی دانشگاه علوم پایه دامغان به گونه ای است که در حال حاضر دانشجویان حداقل روزی دو وعده غذای گرم می خورند، گفت: امنیت و سلامت دانشجو بخش مهمی از کار است و اگر بخواهیم فقط به ریال فکر کنیم به نظر می رسد که نمی توان امور را پیش برد. به هر حال ریال مهم است اما سلامت دانشجو ارجحیت بیشتری دارد.