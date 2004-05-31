صادرات فرش دستباف امسال 100 ميليون دلار كاهش مي يابد

نايب رييس اتحاديه صادركنندگان فرش دستباف ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: به علت كسادي بازار فرش ايران، فرش هاي دستباف كشورمان در بازارهاي بين المللي معامله نمي شود.

مهدي سقط چي ، صادرات فرش دستباف ايران را در سال گذشته 500 ميليون دلار ذكر كرد و افزود: پيش بيني مي شود اين ميزان امسال با كاهش 20 درصدي به 400 ميليون دلار برسد.

وي ، از دست دادن جايگاه فرش دستباف ايران در بازارهاي بين المللي را از مشكلات اصلي اين صنعت در حال حاضر ذكر كرد و افزود: از ابتدا كار به كاردان و متوليان اصلي اين صنعت سپرده نشد.

وي، بابيان اينكه سهل انگاري دستگاههاي دولتي فرش(شركت سهامي فرش، وزارت جهادكشاورزي و ...) موجب وارد آمدن خسارت پنج تا شش هزار ميليارد ريالي به صنعت فرش دستباف كشور شده است افزود: اين دستگاهها به علت فروش فرشهاي دستباف ايران به زير قيمت واقعي در بازارهاي بين المللي به اين صنعت خسارت زيادي وارد كردند.

وي با بيان اينكه هم اكنون بازار بين المللي فرش دستباف، در دست رقباي ايران ازجمله چين و هند قراردارد تاكيد كرد: مسئولان مربوطه براي بدست آوردن مجدد جايگاه فرش ايران بايد متولي گري فرش دستباف را به اهل فن كه فروشندگان و صادرگنندكان فرش هستند، بسپارد.