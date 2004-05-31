سفر عبدالله دوم به عربستان و كويت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الرياض عربستان، عبدالله دوم تصميم دارد پس از سفر كوتاه خود به عربستان ، روز چهارشنبه به كويت سفر كند.
پادشاه اردن تصميم دارد تا در اين سفر دو روزه راههاي گسترش همكاري اقتصادي و تجاري را با امير كويت و ديگر مقامات بلندپايه كويتي بررسي كند.
عبدالله دوم رمضان گذشته نيز به كويت سفر كرده است.
پادشاه اردن تلاش مي كند زمينه حضور بيشتر سرمايه گذاران كويتي و نيز توريست هاي اين كشور به اردن را فراهم سازد.
يكي از مهمترين موضوعاتي كه قراراست پادشاه اردن با مقامات عربستان و كويت بررسي كند، مساله عراق است.
پادشاه اردن فردا سه شنبه عازم رياض عربستان مي شود تا باامير عبدالله وليعهد و ديگر مقامات بلندپايه سعودي ضمن بررسي راه هاي گسترش همكاري دوجانبه ، همبستگي اردن را با عربستان در پي موج جديد حملات تروريستي عليه اين كشور اعلام كند.
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