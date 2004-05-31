سفر عبدالله دوم به عربستان و كويت

پادشاه اردن فردا سه شنبه عازم رياض عربستان مي شود تا باامير عبدالله وليعهد و ديگر مقامات بلندپايه سعودي ضمن بررسي راه هاي گسترش همكاري دوجانبه ، همبستگي اردن را با عربستان در پي موج جديد حملات تروريستي عليه اين كشور اعلام كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الرياض عربستان، عبدالله دوم تصميم دارد پس از سفر كوتاه خود به عربستان ، روز چهارشنبه به كويت سفر كند.

پادشاه اردن تصميم دارد تا در اين سفر دو روزه راههاي گسترش همكاري اقتصادي و تجاري را با امير كويت و ديگر مقامات بلندپايه كويتي بررسي كند.

عبدالله دوم رمضان گذشته نيز به كويت سفر كرده است.

پادشاه اردن تلاش مي كند زمينه حضور بيشتر سرمايه گذاران كويتي و نيز توريست هاي اين كشور به اردن را فراهم سازد.

يكي از مهمترين موضوعاتي كه قراراست پادشاه اردن با مقامات عربستان و كويت بررسي كند، مساله عراق است.

