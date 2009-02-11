میهمان ویژه AFC بودم / با پارتی بازی به جام جهانی نمی رفتیم

علی دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضورش در سمینار AFC گفت: این سمینار برای جمعی از مدرسان آسیا برگزار می شد اما مربیان چهار تیم برتر نوجوانان آسیا به عنوان میهمان ویژه در این کلاس های توجیهی که شامل کوچینگ فوتبال، دروازه بان ها، بدنسازی و ... بود، شرکت کردیم که در مجموع هدف از برگزاری این کلاس ها افزایش سطح علمی و تزریق دانش روز فوتبال به مربیان تیم های برتر آسیا و رشد فوتبال پایه در این کشورها بود.

وی ادامه داد: قرار است طی 2، 3 ماه آینده مرحله بعدی این کلاس ها با حضور سرمربیان تیم های ایران، کره جنوبی، امارات و ژاپن یا در یکی از کشورهای اروپایی برگزار خواهد شد و یا یکی از مدرسان مطرح اروپایی فیفا برای تدریس تاکتیک های روز فوتبال، به مقر AFC حضور می یابد و کلاس ها در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران افزود: طبق اعلام AFC قرار است پیش از آغاز مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان، در هر چهار کشور آسیایی حاضر در آن مسابقات، تورنمنتی چند جانبه با حضور تیم های برتر آسیا و جهان برگزار شود که تاکنون ایران به این درخواست جامه عمل پوشانده است و سه تیم دیگر برنامه خاصی ندارند و در این خصوص کم لطفی داشته اند.

وی در مورد اردوی تیم فوتبال نوجوانان در کیش اظهار داشت: در این اردو 30 نفر از بازیکنان برتر حاضر در ازبکستان و نفرات برگزیده از تست های برگزار شده در ماه های اخیر حضور دارند و با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی، روزانه 2 نوبت تمرینات آماده سازی را در جزیره کیش برگزار می کنیم.

دوستی خاطرنشان کرد: برای حضور در مسابقات جهانی نیاز به روحی تازه در تیم بود و باید تیم از حالت یکنواختی خارج می شد، به همین دلیل سعی کردیم با دعوت از نفرات مستعد جدید، این تغییرات را در تیم ایجاد کنیم و همانطور که قبلا هم گفته ام، هیچ بازیکنی در تیم ما در حاشیه امنیت قرار ندارد و تنها آمادگی بازیکنان عامل حضورشان در تیم است.

وی در مورد حاشیه های اخیری که پس از حضور امیر عابدزاده(پسر احمدرضاعابدزاده) در اردوی تیم نوجوانان بوجود آمد، خاطرنشان کرد: عابدزاده یکی از بازیکنان بزرگ فوتبال ایران بوده که افتخارات بسیاری را برای مملکت ما کسب کرده است و به همین دلیل با درخواست وی برای حضورش پسرش در این اردو موافقت کردیم. البته ما تا به امروز از بیش از 1000 بازیکن تست گرفته ایم، که پسر عابدزاده هم یکی از آنهاست و اگر وی از نظر فنی مورد تائید قرار بگیرد، در اردوی های بعدی هم دعوت می شود، در غیر اینصورت وی مانند سایر بازیکنان خط خواهد خورد زیرا ملاک ما آماده بودن نفرات است، نه مباحث دیگر.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در پایان گفت: اگر اهل پارتی بازی و جذب بازیکنان سفارشی بودیم، به جام جهانی صعود نمی کردیم. من بارها گفته ام در کنار تلاش مسئولان فدراسیون فوتبال، مربیان شاغل در اقصی نقاط ایران و رسانه های گروهی، خدا به ما کمک کرد تا هم جواز حضور در مسابقات جهانی را بدست آوریم و هم قهرمان آسیا شویم و قطعا اگر حق کسی را ضایع می کردیم، نه خدا به ما کمک می کرد و نه می توانستیم اعتباری را برای فوتبال ایران به ارمغان آوریم.