  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۱ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۵۳

3 فيلم كوتاه پيرامون ابعاد مختلف شخصيت حضرت امام خميني (ره) در حال توليد است

بدنبال فراخوان عمومي "انجمن سينماي جوانان ايران " و "دفتر تنظيم و نشر آثار حضرت امام (ره) " تاكنون تعداد 60 عنوان طرح و فيلمنامه به واحد توليد انجمن ارايه گرديده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران ، از ميان اين طرحها ، سه فيلم كوتاه تحت عناوين رد پاي امام (هومن ربيعي ) ، همسفر خورشيد ( حميدرضا صفار ) و يوسف ( حسين خضوعي ) درحال توليد است تا پس از آماده شدن ، به نمايش عمومي در آيد.
شايان ذكر است كه "انجمن سينماي جوانان ايران " آمادگي خود را براي پذيرفتن طرحها ، فيلمنامه ها و آثار مرتبط با حضرت امام (ره) اعلام داشته و از عموم هنرمندان فيلمساز دعوت بعمل مي آورد تا به منظور ارايه طرحهاي خود ، به نشاني تهران ، خيابان سهروردي  شمالي ، ميدان شهيد قندي ، شماره 17 ، طبقه دوم ، واحد توليد مراجعه نمايند.
ضمنا شماره تلفن 8511275 آماده پاسخگويي به علاقمندان مي باشد.
کد مطلب 83138

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها