3 فيلم كوتاه پيرامون ابعاد مختلف شخصيت حضرت امام خميني (ره) در حال توليد است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران ، از ميان اين طرحها ، سه فيلم كوتاه تحت عناوين رد پاي امام (هومن ربيعي ) ، همسفر خورشيد ( حميدرضا صفار ) و يوسف ( حسين خضوعي ) درحال توليد است تا پس از آماده شدن ، به نمايش عمومي در آيد.

شايان ذكر است كه "انجمن سينماي جوانان ايران " آمادگي خود را براي پذيرفتن طرحها ، فيلمنامه ها و آثار مرتبط با حضرت امام (ره) اعلام داشته و از عموم هنرمندان فيلمساز دعوت بعمل مي آورد تا به منظور ارايه طرحهاي خود ، به نشاني تهران ، خيابان سهروردي شمالي ، ميدان شهيد قندي ، شماره 17 ، طبقه دوم ، واحد توليد مراجعه نمايند.

ضمنا شماره تلفن 8511275 آماده پاسخگويي به علاقمندان مي باشد.

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