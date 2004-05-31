شوراي حكام آژانس با اجتناب از رويكردهاي سياسي ، انتظارات منطقي ايران رابر آورده كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين ديدار يان كي مون وزير امور خارجه و تجارت كره جنوبي با اشاره به اهميت گسترش روابط دو كشور گفت : سئول براي ارتقاي روابط سياسي و اقتصادي با تهران اهميت خاصي قائل است و آمادگي دارد در زمينه انرژي ، سرمايه گذاري مشترك و تقويت مبادلات تجاري دو كشور گامهاي بلندتري برداشته ، موافقت نامه هاي سرمايه گذاري را پس از تصويب پارلمانهاي دو كشور اجرايي ساخته و مذاكرات توقف ماليات مضاعف را با مقامات ايراني پيگيري نمايد .



يان كي مون با تشريح مذاكرات في مابين دو كره و انگيزه حضور نيروهاي كشور خود در عراق گفت: سئول مذاكرات با كره شمالي را به منظور نيل به ثبات و امنيت بيشتر در منطقه تعقيب كرده و خواهد كرد و حضور نيروهاي كره اي در عراق با هدف كمك به مردم اين كشور و تسهيل انتقال حاكميت به مردم عراق است .



كمال خرازي نيز در اين ديدار با اشاره به زمينه هاي گسترش مناسبات ميان دو كشور اظهار داشت : تهران پتانسيلهاي گسترش همكاريهاي دو كشور را فراتر از ظرفيتهاي جاري مي بيند و مي بايست شركتها و بخشهاي دولتي و خصوصي دو كشور با تقويت رايزينها و رفت و آمدها در خصوص تشكيل شركتهاي سرمايه گذاري مشترك و متعادل ساختن صادرات و واردات و فراهم ساختن زمينه هاي جديدي همكاريها اقدامات جدي را به عمل آورند .



خرازي تصريح كرد : مقامات ايراني آمادگي دارند مذاكرات مربوط به توافق نامه خودداري از اخذ ماليات مضاعف را به منظور تسريع مراودات اقتصادي و تجاري آغاز نمايند .



وزير امور خارجه در خصوص بحران عراق خاطر نشان كرد : حل بحران عراق با تغيير رويكردهاي اشغالگران و احترام به بلوغ و فرهنگ و ارزشهاي ملت عراق ميسر خواهد بود .



خرازي با تشريح همكاريهاي صادقانه و شفاف ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح كرد : تهران با همكاري كامل و صادقانه با آژانس اميدوار است شوراي حكام آژانس در اجلاس آتي با اجتناب از رويكردهاي سياسي و تمركز بر رويه هاي حقوقي و فني، انتظارات منطقي جمهوري اسلامي ايران در تعامل همه جانبه و سازنده با آژانس را با عادي سازي پرونده هسته اي ايران بر آورده كند .

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