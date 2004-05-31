بوسنياك مي گويد بايد از صفر شروع كنم

صمد نيكخواه بهرامي بازيكن تيم ملي بسكتبال كشورمان در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: به دليل پاره اي مشكلات شخصي هفته اول را در اردوغايب بودم و فقط به 3 روز پاياني اردو رسيدم. به اين جهت بوسنياك از كار من راضي نبود و به من هشدار داد كه چنانچه نتوانم شايستگي هايم را به اوثابت كنم، در تركيب تيم جاي نخواهم گرفت .

وي درمورد تمرينات بوسنياك گفت: تمرينات بسيارخوب ومتنوعي را طرح ريزي كرده كه اصلا خسته كننده نيست و فشارروحي و جسمي را تحميل نمي كند و ازطرفي تركيب مربيان تيم ملي با بوسنياك ، تركيب خوبي است كه تجارب خوبي به بازيكنان منتقل مي شود.

صمد نيكخواه درپايان با اشاره به اينكه ازنظرات و صحبتهاي بوسنياك گله مند نشده است گفت: با انگيزه وتلاش بيشتردراردوي آينده كه فردا دركيش آغازمي شود حضور پيدا مي كنم، چون چند جلسه ازديگر بازيكنان عقب هستم.