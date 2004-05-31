تمرينات اصلاحي بوسيناك بي نظير است

عليرضا هنردوست بازيكن تيم ملي بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" گفت: بوسيناك درارتباط برقراركردن با بازيكنان بسيارموفق واز" نناد ترايكوويچ" خوش اخلاق تراست.

وي درمورد فعاليت مربيان ايراني دركناربوسيناك گفت: دراين مقطع اردويي مربيان ايراني نقش چنداني نداشتند، چون بوسيناك طبق برنامه خود تمرين مي دهد وفعلا هماهنگي زيادي با مربيان لازم نيست وازطرفي مواردي را كه اوتمرين مي دهد، دستياران وي نيزبلد هستند ودراين زمينه به بازيكنان كمك مي كنند.