عليرضا هنردوست بازيكن تيم ملي بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" گفت: بوسيناك درارتباط برقراركردن با بازيكنان بسيارموفق واز" نناد ترايكوويچ" خوش اخلاق تراست.
وي درمورد فعاليت مربيان ايراني دركناربوسيناك گفت: دراين مقطع اردويي مربيان ايراني نقش چنداني نداشتند، چون بوسيناك طبق برنامه خود تمرين مي دهد وفعلا هماهنگي زيادي با مربيان لازم نيست وازطرفي مواردي را كه اوتمرين مي دهد، دستياران وي نيزبلد هستند ودراين زمينه به بازيكنان كمك مي كنند.
هنردوست، بازيكن تيم ملي بسكتبال درگفتگو با" مهر":
تمرينات اصلاحي بوسيناك بي نظير است
هرمربي خارجي كه دربسكتبال ايران حضورمي يابد،موارد جديدي را باخودمي آوردو بوسيناك هم چنين است، بااين وجودمزيت وي تمرينات اصلاحي است كه دردستوركاردارد.
عليرضا هنردوست بازيكن تيم ملي بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" گفت: بوسيناك درارتباط برقراركردن با بازيكنان بسيارموفق واز" نناد ترايكوويچ" خوش اخلاق تراست.
کد مطلب 83142
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